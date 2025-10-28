sorkatonaságtörvényNémetországBrüsszelháborúterv

Németországban napirenden a sorkatonaság – törvény készül a kötelező katonai szolgálatról

Németországban egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége, de a módszerről mély politikai vita alakult ki.

Szabó István
2025. 10. 28. 20:59
A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen Fotó: Jens Kalaene Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kérdés az, hogyan lehet feltölteni a hadsereg létszámát, ha nem jelentkezik elég önkéntes. Be kell-e vezetni a kötelező sorkatonaságot, vagy elegendő lenne egy sorsolásos rendszer, amely kiválasztaná a behívandó fiatalokat? 

Sorkatonaság
Egy vörös barettes Bundeswehr-katona áll a szász-anhalti Burg és Beelitz logisztikai zászlóaljak újoncai előtt egy ünnepélyes fogadalomtétel során (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Kalaene) 

Egyes javaslatok szerint mindenkinek kötelező lenne egyéves közösségi szolgálatot teljesíteni, akár civil, akár katonai formában.

Sorkatonaság: mi a helyzet Európában?

Az elmúlt években 14 európai ország – köztük minden Oroszországgal határos állam – újra bevezette a sorkatonai szolgálatot. Ez közvetlen válasz Oroszország ukrajnai agressziójára és a NATO-területeket fenyegető forgatókönyvekre.

Finnországban és Észtországban a sorkatonaság soha nem szűnt meg, míg Ausztria és Svájc – a semleges országok – régóta fenntartják. 

Az európai gyakorlatban a sorkötelezettség szinte mindenhol csak a férfiakra vonatkozik, de Norvégia és Svédország már mindkét nemre kiterjesztette, és Dánia 2026-tól követi ezt a példát.

Pistorius a svéd modellt venné alapul

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius (SPD) a svéd mintát emlegeti követendő példaként, ám a német tervek jóval korlátozottabbak lennének. Svédországban a 18 év felettiek – nők és férfiak egyaránt – kitöltenek egy kérdőívet, amely alapján kiválasztják a legalkalmasabb harmadukat, akiket végül besoroznak. Németországban ezzel szemben csak a fiatal férfiak lennének érintettek, és még a kiválasztottak is büntetlenül visszautasíthatnák a szolgálatot.

A német modell inkább a lengyel rendszerhez hasonlítana, ahol minden fiatal férfit nyilvántartásba vesznek, hogy válsághelyzet esetén gyorsan behívható legyen. 

Hasonló regisztrációs kötelezettség van Romániában is.

01 October 2025, Brandenburg, Strausberg: General Carsten Breuer (l-r), Inspector General of the Bundeswehr, Lieutenant General Christian Freuding, designated Inspector General of the Army, and Boris Pistorius (SPD), Federal Minister of Defense, come to the roll call area during the handover roll call at the Army Command in the Von Hardenberg Barracks. The Chief of Staff of the German Army is the supreme head of the Army branch of the Bundeswehr. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Carsten Breuer tábornok (balról jobbra), a Bundeswehr főfelügyelője, Christian Freuding altábornagy, a hadsereg kinevezett főfelügyelője és Boris Pistorius (SPD), német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Gollnow)

Sorsolás dönthet a behívásról – de nincs politikai egyetértés

A CDU/CSU és az SPD tárgyalói kötelező sorsolási rendszerben állapodtak meg, hogy meghatározzák, kiket hívjanak be, ha nem lesz elegendő önkéntes. A törvénytervezet első olvasata előtt azonban az SPD frakciója visszavonta támogatását, így a javaslat továbbra is vitás. Pistorius szerint a probléma nem a sorsolás, hanem az, hogy nem minden fiatal férfit hívnának be, ami szerinte sértené az egyenlő bánásmód elvét.

Dániában például már most is működik sorsolás: az alkalmas férfiak (és 2026-tól nők) közül sorshúzással választják ki az újoncokat, bár a szükséges létszám nagy részét önkéntesek adják, így a sorsolásra ritkán kerül sor.

A német katonai szakértők azonban szkeptikusak. Josef Rauch, a Bundeswehr bajorországi szervezetének vezetője szerint az önkéntes rendszer nem lesz elég:

Ha az adófizetést sem lehet önkéntessé tenni, miért gondoljuk, hogy a katonai szolgálat működne így?

Ezzel szemben Patrick Sensburg, a tartalékosok szövetségének elnöke bizakodó: szerinte a tervek szerint 2026-ban hatályba lépő rendszerhez elegendő önkéntes is akad majd.

Németország mellett Brüsszel is háborúra készül

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét.

A miniszter és több szakértő szerint Oroszország akár öt éven belül képes lehet megtámadni egy NATO-országot – ezért Németországnak fel kell készülnie a legrosszabbra.

German Chancellor Friedrich Merz speaks at a press conference held in the context of the European Council meeting bringing together the 27 heads of state and government of the EU, in Brussels, the 23 october 2025. Le chancelier allemand Friedrich Merz prend la parole lors d une conference de presse organisee dans le contexte de la reunion du Conseil europeen reunissant les 27 chefs d Etat et de gouvernement de l UE, a Bruxelles, le 23 octobre 2025. (Photo by Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond (Fotó: Hans Lucas/AFP/Serge Tenani)

A döntés Németországban egyelőre még várat magára, de az biztos, Európa a béke korából a felkészülés korszakába lépett. Minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a háborús készülődés Európában.

Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke 

– jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

A brüsszeli elit is egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról

Az Európai Unió vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt háborúpárti vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az EPP elnökével (Fotó:  AFP/Frederick Florin)

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta Von der Leyen egy korábbi beszédében, világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem további fegyverszállítások és a konfliktus eszkalációja vezet.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

Ursula von der Leyen kijelentései nagyon is azt mutatják, hogy az Európai Unió vezetése olyannyira elkötelezett Ukrajna integrációja mellett, hogy nem törődnek azokkal a veszélyekkel, amelyeket a csatlakozás magával hozna. De a néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban: szerinte 

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen,

miközben tagállami vezetőket szólít fel a védelmi kiadások növelésére.

Borítókép: A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Kalaene)



 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu