A német külügyminiszter háborús veszélyhelyzetről beszélt, jöhet a sorkatonaság?

Németországban 2011 óta nincs kötelező sorkatonai szolgálat. Johann Wadephul német külügyminiszter (CDU) a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva sürgette a sorkötelezettség mielőbbi visszaállítását. A hírek szerint a Bundestag jövő héten tárgyalja a szövetségi kormány törvényjavaslatát, amely kezdetben önkéntes katonai szolgálatot vezetne be. Amennyiben ez nem elégíti ki a hadsereg személyzeti szükségleteit, és a biztonsági helyzet indokolja, később a kormány és a Bundestag dönthet a sorkötelezettség bevezetéséről – számolt be róla az Origo.
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere az azonnali sorkatonai szolgálat visszaállítását szorgalmazza. A Bundestag jövő heti napirendjén szerepel a kormány önkéntes katonai szolgálatra vonatkozó törvénytervezete, ám Wadephul szerint a fokozódó háborús veszélyhelyzet indokolja a kötelező katonai szolgálat mielőbbi bevezetését. A politikus kiemelte, hogy álláspontját korábban többször is kifejtette, és továbbra is ragaszkodik hozzá.
Németországban a háborús veszélyhelyzet miatt felmerült a sorkötelezettség visszaállítása. Wadephul többször is kiállt az azonnali visszavezetés mellett, és most is szükségesnek tartja ezt a lépést. Hozzátette, hogy a törvényjavaslat ezen a ponton még tovább szigorítható, és a CDU/CSU-frakció védelmi politikusai is ezt szorgalmazzák.
– mondta a CDU képviselője. Augusztusban a szövetségi kabinet jóváhagyta Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter új katonai szolgálati modelljét, amely elsőként az önkéntességre építene. Korábban beszámoltunk arról, Jelenleg a Bundeswehr évente legfeljebb 15 ezer önkéntest tud kiképezni és elhelyezni. Ezt a számot Pistorius 2029-ig harmincezer főre szeretné növelni. Ezáltal összesen körülbelül százezer hadkötelezett szolgálhatna az évtized végéig – kötelező sorozás nélkül.
Borítókép: A német hadsereg hatalmas bővítés előtt áll (Fotó: AFP)
