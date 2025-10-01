  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • A német külügyminiszter háborús veszélyhelyzetről beszélt, jöhet a sorkatonaság?
Bundestagtörvényjavaslatsorkötelezettségsorkatonaságveszélyhelyzet

A német külügyminiszter háborús veszélyhelyzetről beszélt, jöhet a sorkatonaság?

Johann Wadephul, Németország külügyminisztere az azonnali sorkatonai szolgálat visszaállítását szorgalmazza. A Bundestag jövő heti napirendjén szerepel a kormány önkéntes katonai szolgálatra vonatkozó törvénytervezete, ám Wadephul szerint a fokozódó háborús veszélyhelyzet indokolja a kötelező katonai szolgálat mielőbbi bevezetését. A politikus kiemelte, hogy álláspontját korábban többször is kifejtette, és továbbra is ragaszkodik hozzá.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 13:01
A német hadsereg hatalmas bővítés előtt áll (Fotó: AFP)
A német hadsereg hatalmas bővítés előtt áll (Fotó: AFP) Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban 2011 óta nincs kötelező sorkatonai szolgálat. Johann Wadephul német külügyminiszter (CDU) a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva sürgette a sorkötelezettség mielőbbi visszaállítását. A hírek szerint a Bundestag jövő héten tárgyalja a szövetségi kormány törvényjavaslatát, amely kezdetben önkéntes katonai szolgálatot vezetne be. Amennyiben ez nem elégíti ki a hadsereg személyzeti szükségleteit, és a biztonsági helyzet indokolja, később a kormány és a Bundestag dönthet a sorkötelezettség bevezetéséről – számolt be róla az Origo.

A német külügyminiszter a sorkötelezettség azonnali visszaállítása mellett foglalt állást a háborús veszélyhelyzet miatt
 A német külügyminiszter a sorkötelezettség azonnali visszaállítása mellett foglalt állást a háborús veszélyhelyzet miatt. Fotó: NurPhoto

Háborús veszélyhelyzet Németországban?

Németországban a háborús veszélyhelyzet miatt felmerült a sorkötelezettség visszaállítása. Wadephul többször is kiállt az azonnali visszavezetés mellett, és most is szükségesnek tartja ezt a lépést. Hozzátette, hogy a törvényjavaslat ezen a ponton még tovább szigorítható, és a CDU/CSU-frakció védelmi politikusai is ezt szorgalmazzák.

A kormány benyújtotta a törvényjavaslatot, a frakcióknak kell most egyeztetniük és meghatározniuk annak végleges formáját

– mondta a CDU képviselője. Augusztusban a szövetségi kabinet jóváhagyta Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter új katonai szolgálati modelljét, amely elsőként az önkéntességre építene. Korábban beszámoltunk arról, Jelenleg a Bundeswehr évente legfeljebb 15 ezer önkéntest tud kiképezni és elhelyezni. Ezt a számot Pistorius 2029-ig harmincezer főre szeretné növelni. Ezáltal összesen körülbelül százezer hadkötelezett szolgálhatna az évtized végéig – kötelező sorozás nélkül.

 

Borítókép: A német hadsereg hatalmas bővítés előtt áll (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu