A német külügyminiszter háborús veszélyhelyzetről beszélt, jöhet a sorkatonaság?

Háborús veszélyhelyzet Németországban?

Németországban a háborús veszélyhelyzet miatt felmerült a sorkötelezettség visszaállítása. Wadephul többször is kiállt az azonnali visszavezetés mellett, és most is szükségesnek tartja ezt a lépést. Hozzátette, hogy a törvényjavaslat ezen a ponton még tovább szigorítható, és a CDU/CSU-frakció védelmi politikusai is ezt szorgalmazzák.

A kormány benyújtotta a törvényjavaslatot, a frakcióknak kell most egyeztetniük és meghatározniuk annak végleges formáját

– mondta a CDU képviselője. Augusztusban a szövetségi kabinet jóváhagyta Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter új katonai szolgálati modelljét, amely elsőként az önkéntességre építene. Korábban beszámoltunk arról, Jelenleg a Bundeswehr évente legfeljebb 15 ezer önkéntest tud kiképezni és elhelyezni. Ezt a számot Pistorius 2029-ig harmincezer főre szeretné növelni. Ezáltal összesen körülbelül százezer hadkötelezett szolgálhatna az évtized végéig – kötelező sorozás nélkül.