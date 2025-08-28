A Tisza Párt testvérpártja a fiatalok ellen: kötelező sorkatonaságot vezetne be

A német kormány új irányvonala szerint Németországot ismét „háborúra képessé” kell tenni, amivel veszélyezteti a fiatal generáció jövőjét és Európa békéjét – olvasható a Berliner Zeitung véleménycikkében. Magyar Péter és a Tisza Párt testvérpártja a sorkatonaság visszavezetése mellett állt ki, írta meg az Origo.

A Tisza Párt testvérpártja sorkatonaságot vezetne be (Fotó: AFP)

A kormány szerint Németországnak újra háborúra képessé kell válnia. Ez masszív fegyverkezést jelent, és a sorkötelezettség visszatérését

– írja a véleménycikk.

A Tisza testvérpártja sorkatonaságot vezetne be

A Tisza Párt testvérpártja tehát elkötelezett a sorkatonaság mellett, és 2026-tól tervezi minden fiatal férfi és nő nyilvántartásba vételét, 2028-tól pedig a kötelező sorozást.

A szerző szerint azonban „aki fiatalokat öltöztet egyenruhába, az a lövészárkokra is gondol”.