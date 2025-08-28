NémetországTisza PártmilitarizációsorkatonaságMagyar Péter

A Tisza Párt testvérpártja a fiatalok ellen: kötelező sorkatonaságot vezetne be

A Tisza Párt testvérpártja arra készül, hogy kötelező sorkatonai szolgálatot vezessen be Németországban, veszélyeztetve a fiatal generáció jövőjét és Európa békéjét. A tervezett intézkedések a militarizációt erősítik, miközben a berlini lapban megjelent véleménycikk szerzője szerint a valódi biztonság nem a fegyverkezésből, hanem a diplomáciából, leszerelésből és megértésből fakad. Magyar Péter és a Tisza Párt partnerei nyíltan a fiatalokkal szemben cselekszenek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo 2025. 08. 28. 15:03
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)
A német kormány új irányvonala szerint Németországot ismét „háborúra képessé” kell tenni, amivel veszélyezteti a fiatal generáció jövőjét és Európa békéjét – olvasható a Berliner Zeitung véleménycikkében. Magyar Péter és a Tisza Párt testvérpártja a sorkatonaság visszavezetése mellett állt ki, írta meg az Origo.

A Tisza Párt testvérpártja sorkatonaságot vezetne be (Fotó: AFP)
A kormány szerint Németországnak újra háborúra képessé kell válnia. Ez masszív fegyverkezést jelent, és a sorkötelezettség visszatérését

 – írja a véleménycikk.

A Tisza testvérpártja sorkatonaságot vezetne be

A Tisza Párt testvérpártja tehát elkötelezett a sorkatonaság mellett, és 2026-tól tervezi minden fiatal férfi és nő nyilvántartásba vételét, 2028-tól pedig a kötelező sorozást.

A szerző szerint azonban „aki fiatalokat öltöztet egyenruhába, az a lövészárkokra is gondol”. 

Hozzáteszi: 

Én mindenesetre nem akarok emberekre lőni csak azért, mert egy kormány megparancsolja. És abban az esetben, ha arra kerülne sor, kivétel nélkül azt tanácsolnám a fiatal embereknek: tagadjátok meg, meneküljetek, rejtőzzetek el.

A véleménycikk rámutat a kettős mércére is: 

Akik ma sorkötelezettségért és felfegyverzésért szállnak síkra, maguk soha nem kényszerülnek fegyvert fogni: csúcspolitikusok, fővárosi újságírók és más véleményformálók.

A szerző szerint „a sorkötelezettség nem a demokrácia védelme – ez annak elárulása”, és a militarizáció nem teremt biztonságot, hanem „felgyorsítja a tömbösödés és az erőszak spirálját”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

