Világszenzáció: ilyen még nővel nem fordult elő

Nyizsnyij Novgorodban, az orosz nukleáris ipar 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hivatalosan kinevezték a nukleáris jégtörő kapitányát. A pozíciót a történelem során először egy nő, Marina Sztarovojtova vette át, amely kitüntetés világszenzációval ér fel.

Kozma Zoltán
2025. 08. 28. 12:18
Jégtörő hajó képe (Fotó: AFP)
A kapitányi jelvényt Marina Sztarovojtovának Alekszandr Barinov, a Murmanszk Atomflot veteránszervezetének tiszteletbeli elnöke adta át. Sztarovojtova nem akármilyen elismerésben részesült. Sokak szerint ez világszenzáció.

A világszenzációt jelentő pozíciót megszerző nő tulajdonosa Putyin elnök köszönőlevelének is (Fotó: AFP)
Kapitánynak lenni annyit jelent, mint ápolni a nukleáris flotta hagyományait, gondoskodni a legénységről és a jégtörőről. Én ebben látom a legnagyobb küldetésemet. Ezt fogom tenni mindennap. És nagyon remélem, hogy sikerrel járok, és meghálálom a bizalmatokat és a kollégáim bizalmát

– mondta Marina Sztarovojtova.

Marina mesébe illő karriert futott be, ez világszenzáció

Marina Sztarovojtova, a Brjanszki Állami Egyetem diplomása orosz nyelvet és irodalmat tanított egy vidéki iskola alsóbb osztályaiban, amikor az Északi-sarkvidéken élő ismerősei elmondták neki, hogy a Murmanszki Hajózási Társaság nőket toboroz a hajó személyzetébe. Marina elvégezte az Admiral S.O. Makarov Állami Tengerészeti Akadémiát, ahol hajózási mérnöknek tanult. 

Több mint húsz éve dolgozik a tengeren, ebből hatot a nukleáris flottánál.

Végigjárta a ranglétrát a tengerésztől a vezető segédkapitányig. A Roszatom állami vállalat érdeméremének, az orosz elnök köszönőlevelének és más szakmai díjaknak a birtokosa.

Borítókép: Jégtörő hajó képe (Fotó: AFP)

