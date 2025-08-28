Itt van Sorosék válasza: hazugsággal vádolják Donald Trumpot

Donald Trump amerikai elnök erős kritikát fogalmazott meg Soros György és fia, Alex Soros ellen közösségimédia-bejegyzésében. Trump szerint a Soros család és „pszichopata bandájuk" hatalmas károkat okoztak az Egyesült Államoknak. Erről írt a Magyar Nemzet is korábban. Sorosék most reagáltak az elnök szavaira.

Sorosék hazugsággal vádolják Trumpot (Fotó: AFP)

Trump egyébként azt javasolta, hogy a RICO (szervezett bűnözés elleni) törvény alapján kellene vádat emelni Sorosék ellen, többek között erőszakos tüntetések támogatása miatt. Trump hangsúlyozta, nem hagyják, hogy „ezek az őrültek tovább rombolják Amerikát”.