Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Soros GyörgyDonald Trumpglobalisták

Az amerikai elnök közösségi oldalán üzent Soros Györgynek és fiának, a Soros-birodalom örökösének, Alex Sorosnak. Donald Trump szerint Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott az Egyesült Államoknak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 16:26
Soros György és Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök nagyon erős üzenetet küldött Soros Györgynek. 

Fotó: AFP

Közösségi oldalán azt írta, Soros György és csodálatos radikális baloldali fia ellen RICO (A zsarolással és korrupcióval foglalkozó szervezetekről szóló törvény) alapján vádat kellene emelni az erőszakos tüntetések támogatásáért és még sok másért az Amerikai Egyesült Államok egész területén. 

Kiemelte:

Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük önöket! Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!

A „lélegezzenek” kifejezzéssel Donald Trump az „I can’t breathe” (nem kapok levegőt) jelmondatra utalt, amely a Black Lives Matter (BLM) radikális mozgalom egyik jelszava lett, amikor a BLM szervezésében tüntetések törtek ki, miután egy afroamerikai férfi, George Floyd rendőri intézkedés közben elhunyt. 

A BLM-tüntetések azonban rövid időn belül erőszakos zavargásokká alakultak, több halálos áldozattal, rengeteg sérülttel és szinte felbecsülhetetlen anyagi károkkal jártak. Az aktivisták boltokba, üzletekbe törtek be, gyújtogattak, és romboltak. A biztosítókhoz beérkezett kárigények kétmilliárd dollár biztosított vagyonban esett kárról szóltak.

Soros Alex a BLM-et éltette

Ahogy arról lapunk is beszámolt, idén májusban, George Floyd halálának évfordulóján Soros Alex, Soros György fia, a spekuláns birodalmának örököse a közösségi oldalán emlékezett meg George Floyd haláláról, és a BLM-mozgalmat éltette. 

„Öt év telt el azóta, hogy mindenféle rasszú és hátterű ember milliói követelték, hogy a fekete életek számítsanak – nemcsak szavakban, hanem tettekben is” – írta bejegyzésében. Arról is szólt, reméli, hogy a mai nap emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy emlékezzenek arra, hol voltak és hol álltak öt évvel ezelőtt, és hogy újra elkötelezzék magukat egy olyan társadalom mellett, ahol az erőszakot nem jutalmazzák, és a fekete életek valóban számítanak.

Soros Alex ugyanakkor arról nem ejtett szót, milyen brutális zavargásokba torkollottak a BLM-tüntetések a „rasszizmusellenes harc” hívószava mögé bújva. 

Ahogy arról sem, hogy a BLM-mozgalom vezető tagjai közül sokan hogyan gazdagodtak meg, és mennyire átláthatatlanul kezelte a mozgalom a beérkező támogatásokat. 

Borítókép: Soros György és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

