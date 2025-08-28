Kegyetlen támadás a templomban: katolikus gyermekek váltak célponttá Minneapolisban + videó

Az FBI szerint a minneapolisi iskolában történt lövöldözés, amely két gyermek halálát és 17 másik személy sérülését okozta, katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként van kivizsgálás alatt.

Minneapolis: gyertyák és virágok az áldozatokra emlékezve (Fotó: AFP)

Az FBI ezt a lövöldözést belföldi terrorizmusként és katolikusokat célzó gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja – írta Kash Patel FBI-igazgató az X-en közzétett bejegyzésében.

A pápa is üzent a minneapolisi tragédia után

A két gyermek, 8 és 10 évesek, akkor vesztették életüket, amikor egy támadó tüzet nyitott a város templomának ablakain keresztül szerdán reggel, miközben a gyerekek misén vettek részt. Erről korábban a lapunk is beszámolt.

A támadót, aki a helyszínen öngyilkos lett, később a rendőrség 23 éves Robin Westmanként azonosította.

XIV. Leó pápa, az első amerikai pápa is „őszinte részvétét” fejezte ki a tragédia érintettjeinek.

Brian O'Hara rendőrfőnök elmondta a riportereknek: Ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más imádkozó emberek ellen.

Az, hogy valaki egy gyermekekkel teli templomba lő, abszolút felfoghatatlan kegyetlenség és gyávaság

– tette hozzá.

Amikor Patel megjegyzéséről kérdezték, elmondta, hogy a minneapolisi rendőrség vezeti a nyomozást szövetségi ügynökségek támogatásával, és minden nyomot követni fognak, bárhová is vezessen.

A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra a támadás feltételezett indítékát.

A rendőrség szerdán helyi idő szerint nem sokkal 8 óra előtt kezdett hívásokat kapni a lövöldözésről. Az információk szerin a támadó megközelítette a templom oldalát, amely iskolát is magában foglal, és három fegyverrel – egy puskával, egy sörétes puskával és egy pisztollyal – több lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség füstbombát is talált a helyszínen.

Hallottam, hogy 'bumm, bumm, bumm'

– mondta P. J. Mudd, aki a templom közelében lakik és szerdán reggel otthonról dolgozott. Hozzátette:

Hirtelen rájöttem – ez lövöldözés.

Egy 10 éves fiú, aki túlélte a támadást, elmondta, hogy a barátja mentette meg a golyóktól azzal, hogy ráfeküdt.

A barátomat hátba lőtték, kórházba került... Nagyon féltettem, de azt hiszem, most már jól van

– folytatta.