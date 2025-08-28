Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

áldozatrendőrséggyermekgyűlölet bűncselekményMinneapolis

Kegyetlen támadás a templomban: katolikus gyermekek váltak célponttá Minneapolisban + videó

Megdöbbentő tragédia rázta meg Amerikát. Egy fegyveres támadó gyermekekre nyitott tüzet Minneapolis egy katolikus templomában mise közben. A brutális mészárlás két kiskorú életét követelte, és további 17 embert sebesített meg. Az FBI katolikusellenes terrorcselekményként vizsgálja az esetet.

Kozma Zoltán
2025. 08. 28. 7:09
Hatalmas a gyász Amerikában (Fotó: AFP)
Hatalmas a gyász Amerikában (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az FBI szerint a minneapolisi iskolában történt lövöldözés, amely két gyermek halálát és 17 másik személy sérülését okozta, katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként van kivizsgálás alatt.

Minneapolis: gyertyák és virágok az áldozatokra emlékezve (Fotó: AFP)
Minneapolis: gyertyák és virágok az áldozatokra emlékezve (Fotó: AFP)

Az FBI ezt a lövöldözést belföldi terrorizmusként és katolikusokat célzó gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja – írta Kash Patel FBI-igazgató az X-en közzétett bejegyzésében.

A pápa is üzent a minneapolisi tragédia után

A két gyermek, 8 és 10 évesek, akkor vesztették életüket, amikor egy támadó tüzet nyitott a város templomának ablakain keresztül szerdán reggel, miközben a gyerekek misén vettek részt. Erről korábban a lapunk is beszámolt.

A támadót, aki a helyszínen öngyilkos lett, később a rendőrség 23 éves Robin Westmanként azonosította.

XIV. Leó pápa, az első amerikai pápa is „őszinte részvétét” fejezte ki a tragédia érintettjeinek. 

Brian O'Hara rendőrfőnök elmondta a riportereknek: Ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más imádkozó emberek ellen.

Az, hogy valaki egy gyermekekkel teli templomba lő, abszolút felfoghatatlan kegyetlenség és gyávaság

 – tette hozzá.

Amikor Patel megjegyzéséről kérdezték, elmondta, hogy a minneapolisi rendőrség vezeti a nyomozást szövetségi ügynökségek támogatásával, és minden nyomot követni fognak, bárhová is vezessen.

A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra a támadás feltételezett indítékát.

A rendőrség szerdán helyi idő szerint nem sokkal 8 óra előtt kezdett hívásokat kapni a lövöldözésről. Az információk szerin a támadó megközelítette a templom oldalát, amely iskolát is magában foglal, és három fegyverrel – egy puskával, egy sörétes puskával és egy pisztollyal – több lövést adott le az ablakokon keresztül. A rendőrség füstbombát is talált a helyszínen.

Hallottam, hogy 'bumm, bumm, bumm'

 – mondta P. J. Mudd, aki a templom közelében lakik és szerdán reggel otthonról dolgozott. Hozzátette:

Hirtelen rájöttem – ez lövöldözés.

Egy 10 éves fiú, aki túlélte a támadást, elmondta, hogy a barátja mentette meg a golyóktól azzal, hogy ráfeküdt.

A barátomat hátba lőtték, kórházba került... Nagyon féltettem, de azt hiszem, most már jól van

 – folytatta.

A templom, amely Minneapolis déli részének lakónegyedében található, 5-14 éves korú diákokat oktat. A támadó anyja, Mary Grace Westman korábban az iskolában dolgozott, egy 2016-os iskolai hírlevél szerint. Egy Facebook-bejegyzés szerint 2021-ben vonult nyugdíjba.

A rendőrség talált egy jegyzetet, amelyet Westman a lövöldözés idejére tervezett közzétenni az interneten. A nyomozók azóta törölték a bejegyzést.

Tim Walz kormányzó elmondta, hogy Donald Trump elnök és csapata „mély együttérzésüket" fejezték ki és segítséget ajánlottak fel.

Azt mondta, ez a helyzet „túlságosan is gyakori – nemcsak Minnesotában, hanem az egész országban", hozzátéve, hogy reméli, egyetlen közösségnek vagy iskolának sem kell ilyen napon átesnie.

Trump később bejelentette, hogy az amerikai zászlót félárbócra eresztik a Fehér Háznál az áldozatok iránti tisztelet jeleként.

Borítókép: Hatalmas a gyász Amerikában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu