Sebastian Kurz: Orbán Viktornak 2015-ben igaza volt

„Schengen külső határok nélkül? Az fogja tönkretenni Európát” – jelentette ki Sebastian Kurz.

2025. 08. 27. 23:46
Sebastian Kurz Fotó: HANS KLAUS TECHT Forrás: APA-PictureDesk
Sebastian Kurz volt osztrák kancellár egy interjúban beszélt arról, hogy a határok 2015-ös megnyitásával az EU „feladta egyik alapvető felelősségét” – a belépők ellenőrzését. Az akkor küldött jelzés „hihetetlen vonzóhatást” indított el: több migráció, több probléma – otthon is. Kurz számára a tanulság egyszerű és kemény: „Nem működik korlátlan számú ember befogadása.”

Az integráció nem érzés, hanem számítás – számok, képesítések, nyelv. 

Sebastian Kurz a Nius hírportálnak nyilatkozva a jóléti állam alapvető logikáját a következőképpen fogalmazta meg: „Rendszereink úgy vannak kialakítva, hogy többen fizetnek be, mint ahányan mennek ki.” Vagyis, mint mondta:

Képzett, magas hozzájárulású bevándorlás, igen – jóléti bevándorlás, nem. 

Ami 2015-ben tabunak számított, ma már bevett gyakorlat. Kurz nyersen kimondja: 

Orbán Viktornak akkoriban egyszerűen igaza volt ebben a kérdésben. Ami miatt akkoriban jobboldali szélsőségességgel vádoltak engem és másokat, az hála Istennek, ma már sok politikus körében mainstream. 

Kurz szerint meg kell védeni az EU külső határait, küzdeni kell az embercsempészekkel, és vissza kell küldeni az illegális bevándorlókat. 

Tengeri mentés – igen. De hová tovább ezután? – teszi fel a kérdést, és kiemeli:Ha egy menekülthajó elindul, és az embereket megmentik, a kérdés az: Hová viszik őket? És amíg az irány mindig Európa, és nem vissza, addig de facto problémánk lesz.” 

