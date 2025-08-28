Rendkívüli

BMW X7Oroszországszankciókluxusautó

Lehet egy tippje, hogy az oroszoknál vagy a németeknél fogy jobban a BMW X7

Az orosz luxusautó-piac Von der Leyen és más brüsszelita háborúpárti politikusok számára meglepő fordulatot vett. A BMW X7 eladásaiban Oroszország megelőzte Németországot, annak ellenére, hogy az orosz vásárlóknak közel kétszeres árat kell fizetniük a modellért. A 2024-es adatok szerint az oroszok 3504 darab BMW X7-et vásároltak, szemben a németek 3323 darabjával, ami rávilágít az orosz prémium autópiac ellenálló képességére a gazdasági kihívások közepette.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 7:47
Kalandos úton jut el a BMW Oroszországba (Fotó: AFP)
Kalandos úton jut el a BMW Oroszországba (Fotó: AFP)
Az oroszok a nyugatiak számára meglepő módon megelőzték a németeket a BMW X7 luxusautó vásárlásában, annak ellenére, hogy Oroszországban jelentősen magasabb áron kínálják a modellt. A 2024-es statisztikák szerint az orosz piac jelentősen felülmúlta a németet ebben a szegmensben. Szankciók ide vagy oda, az oroszok viszik a német autókat, mint a cukrot.

Kedvelik az oroszok a BMW X7 márkájú autókat (Fotó: AFP)
Kedvelik az oroszok a BMW X7 márkájú autókat (Fotó: AFP)

Az orosz sajtó által is közölt adatok szerint „Oroszországban 3504 darab BMW X7-et adtak el, míg a márka hazájában, Németországban csak 3323-at – közli a jelentés.

Különösen figyelemreméltó ez az eredmény, ha figyelembe vesszük az árkülönbséget

Moszkvában a jármű ára közel kétszerese a berlininek – 15 millió rubel (160 ezer euró), szemben a 8 millió rubellel (85 ezer euró)

– emeli ki a forrás.

Így jut el a BMW X7  Oroszországba

Az orosz piacra a BMW X7 modellek párhuzamos import útján érkeznek, főként Kazahsztánból, megkerülve a hivatalos kereskedőket. 

Ez a módszer lehetővé teszi az orosz vásárlóknak, hogy a nemzetközi szankciók ellenére is hozzájussanak a prémium járművekhez.

Globális szinten egyébként az Egyesült Államok vezeti a BMW X7 eladási listáját.

Lapunk korábban arról is írt, hogy habár eddig sem működtek, az Európai Unió továbbra sem engedi el a szankciós politikát.

Borítókép: Kalandos úton jut el a BMW Oroszországba (Fotó: AFP) 

