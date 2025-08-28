Lehet egy tippje, hogy az oroszoknál vagy a németeknél fogy jobban a BMW X7

Az oroszok a nyugatiak számára meglepő módon megelőzték a németeket a BMW X7 luxusautó vásárlásában, annak ellenére, hogy Oroszországban jelentősen magasabb áron kínálják a modellt. A 2024-es statisztikák szerint az orosz piac jelentősen felülmúlta a németet ebben a szegmensben. Szankciók ide vagy oda, az oroszok viszik a német autókat, mint a cukrot.

Kedvelik az oroszok a BMW X7 márkájú autókat (Fotó: AFP)

Az orosz sajtó által is közölt adatok szerint „Oroszországban 3504 darab BMW X7-et adtak el, míg a márka hazájában, Németországban csak 3323-at – közli a jelentés.

Különösen figyelemreméltó ez az eredmény, ha figyelembe vesszük az árkülönbséget.

Moszkvában a jármű ára közel kétszerese a berlininek – 15 millió rubel (160 ezer euró), szemben a 8 millió rubellel (85 ezer euró)

– emeli ki a forrás.