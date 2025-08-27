NémetországpolitikusCDUfiatalszolgálatsorkatonaságnők

Németország már a nőket is besorozná

Németországban ismét napirendre került a sorkötelezettség ügye. Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke most már nem csupán a férfiakra, hanem a minden fiatalra – nemtől és származástól függetlenül – kiterjedő, kötelező szolgálati év bevezetése mellett tette le a voksát.

Forrás: Origo2025. 08. 27. 12:59
A német fegyveres erők (Bundeswehr) gárdazászlóalja Fotó: Soeren Stache Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A politikus szerint igazságtalan, hogy jelenleg csak férfiakat lehetne katonai szolgálatra kötelezni. Úgy véli, minden fiatal – nemtől és származástól függetlenül – tartozik annyival a társadalomnak, hogy egy évet annak szolgálatába álljon, írta az Origo.

Németország
Thomas Röwekamp, a CDU politikusa. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau

Úgy gondolom, minden férfitől, nőtől, akár német, akár külföldi származású fiatalról van szó, elvárható, hogy egy évre a közösség szolgálatába álljon

– mondta Röwekamp.

 

Több területen is teljesíthető lenne a szolgálat

A CDU politikusa szerint a fiatalok maguk választhatnák meg, hogy hol teljesítik a kötelező szolgálati évet: a hadsereg kötelékében, szociális intézményekben vagy más közösségi területeken. Minden évben mintegy hétszázezer fiatal fejezi be tanulmányait Németországban, és Röwekamp szerint nekik világosan meg kellene érteniük, hogy a béke, a szabadság, a demokrácia és a jólét már nem magától értetődő dolgok.

– Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét – hangsúlyozta.

Németországban ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség

A kereszténydemokrata politikus elismerte, hogy egy általános kötelező szolgálati év bevezetéséhez alkotmánymódosításra lenne szükség, amelyhez jelenleg nincs meg a parlamenti többség. Ennek ellenére szerinte fontos, hogy a társadalomban már most elinduljon a vita egy új szolgálati eszményről.

 

Borítókép: A német fegyveres erők, a Bundeswehr gárdazászlóalja (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache) 

