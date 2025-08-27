A politikus szerint igazságtalan, hogy jelenleg csak férfiakat lehetne katonai szolgálatra kötelezni. Úgy véli, minden fiatal – nemtől és származástól függetlenül – tartozik annyival a társadalomnak, hogy egy évet annak szolgálatába álljon, írta az Origo.
Németország már a nőket is besorozná
Németországban ismét napirendre került a sorkötelezettség ügye. Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke most már nem csupán a férfiakra, hanem a minden fiatalra – nemtől és származástól függetlenül – kiterjedő, kötelező szolgálati év bevezetése mellett tette le a voksát.
Úgy gondolom, minden férfitől, nőtől, akár német, akár külföldi származású fiatalról van szó, elvárható, hogy egy évre a közösség szolgálatába álljon
– mondta Röwekamp.
Több területen is teljesíthető lenne a szolgálat
A CDU politikusa szerint a fiatalok maguk választhatnák meg, hogy hol teljesítik a kötelező szolgálati évet: a hadsereg kötelékében, szociális intézményekben vagy más közösségi területeken. Minden évben mintegy hétszázezer fiatal fejezi be tanulmányait Németországban, és Röwekamp szerint nekik világosan meg kellene érteniük, hogy a béke, a szabadság, a demokrácia és a jólét már nem magától értetődő dolgok.
– Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét – hangsúlyozta.
Németországban ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség
A kereszténydemokrata politikus elismerte, hogy egy általános kötelező szolgálati év bevezetéséhez alkotmánymódosításra lenne szükség, amelyhez jelenleg nincs meg a parlamenti többség. Ennek ellenére szerinte fontos, hogy a társadalomban már most elinduljon a vita egy új szolgálati eszményről.
Borítókép: A német fegyveres erők, a Bundeswehr gárdazászlóalja (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache)
