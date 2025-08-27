Németország már a nőket is besorozná

Úgy gondolom, minden férfitől, nőtől, akár német, akár külföldi származású fiatalról van szó, elvárható, hogy egy évre a közösség szolgálatába álljon

– mondta Röwekamp.

Több területen is teljesíthető lenne a szolgálat

A CDU politikusa szerint a fiatalok maguk választhatnák meg, hogy hol teljesítik a kötelező szolgálati évet: a hadsereg kötelékében, szociális intézményekben vagy más közösségi területeken. Minden évben mintegy hétszázezer fiatal fejezi be tanulmányait Németországban, és Röwekamp szerint nekik világosan meg kellene érteniük, hogy a béke, a szabadság, a demokrácia és a jólét már nem magától értetődő dolgok.