Brüsszel háborút akar: Európa fiataljai kerülhetnek a frontra

Ursula von der Leyen korábban kijelentette: aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége, és világossá tette, hogy szerinte a béke nem diplomáciai úton, hanem további fegyverszállításokkal érhető el. Májusi parlamenti felszólalásában figyelmeztetett: ha Ukrajna nem saját feltételei szerint köt békét, Oroszország újabb támadásokat indíthat.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője még tovább ment. Nemcsak a védelmi kiadások növelésére szólít fel, hanem egy közös európai hadsereget és a sorkatonaság visszaállítását is szorgalmazza – ráadásul az egész kontinensen, a nőket is bevonva. Weber szerint Európának elrettentő erőt kell építenie, és még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta. Kritikusai szerint ezzel Európa könnyen belesodródhat egy világháborúba.

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egyenesen arról beszélt, hogy a brit anyáknak fel kell készülniük arra, hogy fiaikat Oroszország ellen küldik harcolni Európában. Egyre több uniós országban kerül elő újra a kötelező sorkatonaság kérdése, Németországban is élénk vita zajlik erről, Horvátország pedig már törvényben készül rá.