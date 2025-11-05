Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

BrüsszelEurópaháború

Brüsszel háborút akar: Európa fiataljai kerülhetnek a frontra

Az elmúlt években Ursula von der Leyen és az Európai Unió háborúpárti vezetése fokozatosan elmozdult a béke és diplomácia irányából a katonai retorika felé. Miközben az európai polgárok biztonságra, nyugalomra és gazdasági stabilitásra vágynak, Brüsszel a biztonság jelszava alatt egyre nyíltabban beszél háborús készülődésről, sőt az európai fiatalok frontra küldéséről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 14:29
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Egyre több európai vezető nyíltan háborús retorikát folytat, és a brüsszeli elit mind gyakrabban beszél az európai katonai beavatkozás szükségességéről. A békéről szóló tárgyalások helyett fegyverkezés, mozgósítás és a katonai készültség kerül előtérbe – miközben az európai emberek érdekei háttérbe szorulnak.

Brüsszel háborúba küldené az európai fiatalokat (Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU)
Brüsszel háborúba küldené az európai fiatalokat. Fotó: Anadolu

Ursula von der Leyen korábban kijelentette: aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége, és világossá tette, hogy szerinte a béke nem diplomáciai úton, hanem további fegyverszállításokkal érhető el. Májusi parlamenti felszólalásában figyelmeztetett: ha Ukrajna nem saját feltételei szerint köt békét, Oroszország újabb támadásokat indíthat.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője még tovább ment. Nemcsak a védelmi kiadások növelésére szólít fel, hanem egy közös európai hadsereget és a sorkatonaság visszaállítását is szorgalmazza – ráadásul az egész kontinensen, a nőket is bevonva. Weber szerint Európának elrettentő erőt kell építenie, és még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta. Kritikusai szerint ezzel Európa könnyen belesodródhat egy világháborúba.

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egyenesen arról beszélt, hogy a brit anyáknak fel kell készülniük arra, hogy fiaikat Oroszország ellen küldik harcolni Európában. Egyre több uniós országban kerül elő újra a kötelező sorkatonaság kérdése, Németországban is élénk vita zajlik erről, Horvátország pedig már törvényben készül rá.

Von der Leyen: Európa harcban áll

2025 szeptemberében Von der Leyen Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget.

A bizottság elnöke szerint az EU összehangolt hibrid támadások célpontja, ezért nem elég reagálni, el kell rettenteni. A közös védelmi ipar és az uniós hadsereg koncepciója is egyre konkrétabb formát ölt.

 

Európa fegyverkezik

Amint arról korábban írtunk: több uniós országban újra felmerült a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetése vagy visszaállítása. Ezzel párhuzamosan feléledt az ötlet egy közös uniós hadsereg létrehozására is, amely az EU-tagállamok katonai erejét és együttműködését erősítené. Németországban a sorkatonai szolgálat visszaállítása élénk vita tárgya, több államban pedig már törvényben is előkészítették a kötelező szolgálatot. 

Több európai vezető nyíltan mozgósításról beszél. Emmanuel Macron francia elnök – saját népszerűségi válsága ellenére – pedig európai katonai kontingenst is küldene Ukrajnába. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

