UkrajnaKoskovics ZoltánOroszországeurópai néppártháborúsorkatonai szolgálatsorkatonaság

Európai anyák gyermekeit küldenék a frontra a háborúpárti politikusok

Horvátország visszaállítja a kötelező sorkatonai szolgálatot. Németországban is egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság kérdéséről, a német kormány a globális biztonsági helyzetre hivatkozik. Az elmúlt években több európai ország vezette vissza a kötelező katonai szolgálatot Oroszország ukrajnai agressziójára hivatkozva. Magyarországon a kormány szerint békére van szükség és nem háborús pszichózisra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 10:23
Európa háborús lázban ég
Európa háborús lázban ég Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrajnai háború árnyékában Európában egyre több helyen vezetik be újra a kötelező sorkatonai szolgálatot. Nemrég Horvátországban döntöttek így, most pedig Németországban merült föl ez a téma. Mindkét helyen az Európai Néppárthoz tartozó pártok vetették fel a kérdést, azaz Magyar Péter szövetségesei. Magyarországon Ruszin-Szendi Romulusz beszél folyamatosan a sorkatonaság visszaállításáról, persze a Tisza Párt is az Európai Néppárthoz tartozik. 

2026-tól tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat – Európa háborúra készül?
2026-tól több európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat – Európa háborúra készül
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A horvát parlament október végén elfogadta a védelmi törvény módosításait, amellyel Horvátországban visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A katonai alapkiképzés két hónapig tart majd és 2026 januárjában indul egyszerre három laktanyában. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával. 

Németországban is egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A német kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehr létszáma alacsony és sürgősen több katonára van szüksége, de a megoldásról politikai vita alakult ki. 

Az elmúlt években több európai ország – köztük minden Oroszországgal határos állam – újra bevezette a sorkatonai szolgálatot. Ez közvetlen válasz Oroszország ukrajnai agressziójára és a NATO-területeket fenyegető forgatókönyvekre. 

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője új videójában kifejtette, hogy Európában létezik egy háborús szövetség, amit Hajlandóak Koalíciójaként ismerünk, ennek az európai parlamenti fő szárnya pedig az Európai Néppárt. Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat, miközben a kontinens számos további országában zajlanak az előkészületek a fiatalok kötelező bevonultatására. A háborús pszichózis terjedése megállíthatatlannak látszik.

Amennyiben Magyarország nem szándékozik háborúzni Oroszország ellen, márpedig én úgy gondolom, hogy az elmúlt száz év tapasztalata az az, hogy német szövetségben nem megyünk az oroszok ellen […] akkor itt Magyarországon nincs szükség a sorkatonaság helyreállítására.

– mondta az elemző.

@koskovicsz

#Sorkatonaság - a háborús szövetség vesszőparipája. #Háború #geopolitika #tisza #epp #EU #magyartiktok #nekedbe #fyp

♬ original sound - Koskovics Zoltán - Koskovics Zoltán

Borítókép: Európa háborús lázban ég (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu