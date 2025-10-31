Európai anyák gyermekeit küldenék a frontra a háborúpárti politikusok

Az ukrajnai háború árnyékában Európában egyre több helyen vezetik be újra a kötelező sorkatonai szolgálatot. Nemrég Horvátországban döntöttek így, most pedig Németországban merült föl ez a téma. Mindkét helyen az Európai Néppárthoz tartozó pártok vetették fel a kérdést, azaz Magyar Péter szövetségesei. Magyarországon Ruszin-Szendi Romulusz beszél folyamatosan a sorkatonaság visszaállításáról, persze a Tisza Párt is az Európai Néppárthoz tartozik.

2026-tól több európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat – Európa háborúra készül

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A horvát parlament október végén elfogadta a védelmi törvény módosításait, amellyel Horvátországban visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A katonai alapkiképzés két hónapig tart majd és 2026 januárjában indul egyszerre három laktanyában. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

Németországban is egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A német kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehr létszáma alacsony és sürgősen több katonára van szüksége, de a megoldásról politikai vita alakult ki.