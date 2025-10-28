sorkatonaságFideszUkrajnaLázár Jánoskormányéletveszélyes tiszaháborúmunkagyerekhaza

Ezt gondolja Lázár János a sorkatonaság visszaállításáról + videó

– Ha a Fidesz lesz, béke lesz, és nem lesz sorkatonaság, nem küldünk fiatalt Ukrajnába és idegen háborúba – szögezte le Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai sárospataki Lázárinfón. Mint hangsúlyozta, életveszélyes, amit a Tisza akar, a sorkatonaságot nem szabad visszaállítani. Magyarországnak békére és egy kicsi, ütőképes, erős, technikával jól felszerelt hadseregre van szüksége. Arra is kitért, hogy a kormány garantálja az alacsony adókat, amíg Magyar Péterék meg akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek és gyereket vállalnak, valamint megszüntetnék a Nők40 programot.

Molnár János
2025. 10. 28. 19:29
– Ha a Fidesz lesz, béke lesz, és nem lesz sorkatonaság, nem küldünk fiatalt Ukrajnába és idegen háborúba. Magyar ember és magyar pénz nem mehet háborúba 

– jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai sárospataki Lázárinfón. A tárcavezető úgy folytatta: erről azért beszél, mert a sorkatonaságot egymás után vezetik be Németországban, Svédországban, Horvátországban, Szerbiában, minden ország fegyverkezik és sorkatonaságot állít vissza. – Bemondja ezt a félbolond Szendi Romulusz a fórumokon, hogy ők visszaállítják a sorkatonaságot. A tiszások beállnak Brüsszelbe, aki Brüsszel mögé beáll, az a háború mögé áll be, ezek konfliktust, háborút, gazdasági megszállást és fegyverbizniszt akarnak – fogalmazott.

Lázár János leszögezte: amíg a Fidesz lesz, nem állítják vissza a sorkatonaságot (Forrás: Facebook)

Életveszélyes, amit a Tisza akar

A miniszter hangsúlyozta: 

életveszélyes, amit a Tisza akar, hogy sorkatonaság legyen, mert Magyarországnak békére és egy kicsi, ütőképes, erős, technikával jól felszerelt hadseregre van szüksége, de a sorkatonaságot nem szabad visszaállítani. 

A lengyelek 200 ezerről félmillióra akarják a katonák létszámát felemelni úgy, hogy a lengyel fiatalokat kiküldik a frontra. Ezenkívül 220 ezer huszonéves fehér, keresztény fiatal halt meg az orosz-ukrán háborúban. – Nekem 21 éves fiam van, ki az, aki elküldené a gyerekét vagy az unokáját Ukrajnába? Nem hiszem, hogy normális ember normális szívvel vagy lélekkel adná a gyerekét, hogy Ukrajnába menjen harcolni. Még az is feladja a leckét, hogy a saját hazánkat megvédjük, ha baj van, nem hogy máshol harcoljunk. 

Ki az az őrült és ki az az aljas ember, aki Brüsszelnek, Ukrajnának, vagy bármilyen idegen hatalomnak magyar fiatalt ajánl fel úgy, hogy másfél millió embert veszítettünk két háborúban az oroszokkal szemben? Ez a 2026-os választások, valamint a következő évek és évtizedek valós tétje

– mutatott rá Lázár János.

Hozzátette, ha a háborúkban nem veszítettünk volna el másfél millió embert, akkor most nem lennének demográfiai problémáink, mert ez megrendítette az országot gazdaságilag és társadalmilag. A háborúval az emberek ne legyenek megengedők, csak békepárti politikát támogassanak – szólított fel. 

 

Magyar Péter eltörölné az adókedvezményeket és a Nők40-et

A miniszter fontosnak tartotta, hogy a munka után kevés adót fizessenek az emberek, ezért a kormány a 15 százalékos szja csökkentésére törekszik, hogy a háromgyerekes édesanyáknak teljes adómentességet biztosítson. Január elsejétől a 40 év alatti kétgyerekesek és a 30 év alatti egygyerekesek nem fognak szja-t fizetni, ami 250 ezer embert jelent, a következő években pedig az a céljuk, hogy senkinek ne kelljen adót fizetnie, aki gyereket vállal. 

Ezzel szemben a Tisza meg akarja szüntetni a Nők40 programot, és büntetni a nőket, továbbá meg akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek és gyereket vállalnak. A kormány garantálja az alacsony adókat is 

– szögezte le.

Felidézte, az Otthon start garantálja a fiatalok saját otthonhoz jutását a fix 3 százalékos hitellel, lehetőséget és biztonságot teremtve ezzel. Magyar Péter szekértolói, Bod Péter Ákos és Surányi György korábbi jegybankelnökök szerint ezt meg kell szüntetni. – Ami rossz a magyar embereknek, az jó a Tisza Pártnak. El kell dönteni, hogy az emberek 100-120 forintot akarnak-e fizetni az áramért és 40 vagy 50 forintot a gáz köbméteréért, mert a Tisza hatalomra jutása esetén ennyire menne fel az energiahordozók ára. Az orosz kérdés nem szerelmi kérdés, de tőlük tudunk olcsó gázt és olajat venni azért, hogy a sárospataki háztartásoknak is olcsón tudjuk adni – mutatott rá.

 

„Ki kell taposni a költségvetésből a 14. havi nyugdíjat”

Lázár János jelezte: a nyugdíjasok számíthatnak a nyugdíjemelésre, „minden erővel ki kell taposni a költségvetésből a 14. havi nyugdíjat, hogy garantálják a nyugdíjak vásárlóértékét”. A Tisza sávos nyugdíjemelést akar, amivel azok különösen rosszul járnának, akik kevéssel valamelyik sáv felett vannak, hiszen ők elesnének a megemelt összegtől. 

– A Tisza Párt a magasabb vagy az átlagnyugdíjakat meg akarja adóztatni. Ez nyugdíj-, idős- és emberellenes dolog, ezért nem szabad a Tisza-pártra szavazni

 – hívta fel a figyelmet.

A tárcavezető emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök már 2022-ben azt magyarázta, hogy mindenkinek – beleértve az ukránokat is – a béke az érdeke. A pápai látogatás fontos volt, jövő pénteken pedig Donald Trump fogadja a magyar kormányfőt hivatalos állami látogatáson. Ha migránsmentes országot akarnak az emberek, akkor Orbán Viktort és a jelenlegi kormányt kell támogatni, mert ahol a migránsok megjelennek, ott felborítják a társadalmi rendet. – Garantáljuk, hogy a kormány vezetésével hazánk mindig független ország lesz, nem Brüsszel, Washington vagy Kína mondja meg, hogy mi történjen nálunk. 

A magyarok sorsáról a magyaroknak kell dönteni, ennek következményeit a magyaroknak kell viselniük. Békét, biztonságot, függetlenséget garantálunk

 – mondta.

Lázár János szólt arról is, hogy az elmúlt 16 évben egymillió új munkahelyet hoztak létre, ami azért fontos, mert a kormány ezzel azt üzeni: Magyarországon csak munkából lehet megélni. 2010 előtt az országban voltak, akik szociális segélyből éltek, de a kormány mindenkinek munkát garantál. Sárospatakon a bűncselekmények száma a felére csökkent, ami ennek is az eredménye. Emellett a miniszter szövetséget ajánlott a kormánypárti polgármestert legyőző új városvezetőnek is. 

Borítókép: Lázár János a sárospataki Lázárinfón (Forrás: Facebook)

