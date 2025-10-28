Ezt gondolja Lázár János a sorkatonaság visszaállításáról + videó

– Ha a Fidesz lesz, béke lesz, és nem lesz sorkatonaság, nem küldünk fiatalt Ukrajnába és idegen háborúba. Magyar ember és magyar pénz nem mehet háborúba

– jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai sárospataki Lázárinfón. A tárcavezető úgy folytatta: erről azért beszél, mert a sorkatonaságot egymás után vezetik be Németországban, Svédországban, Horvátországban, Szerbiában, minden ország fegyverkezik és sorkatonaságot állít vissza. – Bemondja ezt a félbolond Szendi Romulusz a fórumokon, hogy ők visszaállítják a sorkatonaságot. A tiszások beállnak Brüsszelbe, aki Brüsszel mögé beáll, az a háború mögé áll be, ezek konfliktust, háborút, gazdasági megszállást és fegyverbizniszt akarnak – fogalmazott.

Lázár János leszögezte: amíg a Fidesz lesz, nem állítják vissza a sorkatonaságot (Forrás: Facebook)

Életveszélyes, amit a Tisza akar

A miniszter hangsúlyozta:

életveszélyes, amit a Tisza akar, hogy sorkatonaság legyen, mert Magyarországnak békére és egy kicsi, ütőképes, erős, technikával jól felszerelt hadseregre van szüksége, de a sorkatonaságot nem szabad visszaállítani.

A lengyelek 200 ezerről félmillióra akarják a katonák létszámát felemelni úgy, hogy a lengyel fiatalokat kiküldik a frontra. Ezenkívül 220 ezer huszonéves fehér, keresztény fiatal halt meg az orosz-ukrán háborúban. – Nekem 21 éves fiam van, ki az, aki elküldené a gyerekét vagy az unokáját Ukrajnába? Nem hiszem, hogy normális ember normális szívvel vagy lélekkel adná a gyerekét, hogy Ukrajnába menjen harcolni. Még az is feladja a leckét, hogy a saját hazánkat megvédjük, ha baj van, nem hogy máshol harcoljunk.

Ki az az őrült és ki az az aljas ember, aki Brüsszelnek, Ukrajnának, vagy bármilyen idegen hatalomnak magyar fiatalt ajánl fel úgy, hogy másfél millió embert veszítettünk két háborúban az oroszokkal szemben? Ez a 2026-os választások, valamint a következő évek és évtizedek valós tétje

– mutatott rá Lázár János.

Hozzátette, ha a háborúkban nem veszítettünk volna el másfél millió embert, akkor most nem lennének demográfiai problémáink, mert ez megrendítette az országot gazdaságilag és társadalmilag. A háborúval az emberek ne legyenek megengedők, csak békepárti politikát támogassanak – szólított fel.