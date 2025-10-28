Nők40Lázár JánosSátoraljaújhelyLázárinfómunkaBohár DánielMagyar Péter

Magyar Péter eltörölné az adókedvezményeket és a Nők40-et + videó

Sokan járnának rosszul, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne – figyelmeztetett Lázár János a sátoraljaújhelyi Lázárinfón.

Munkatársunktól
Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala2025. 10. 28. 17:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 – Felháborítónak tartom, hogy Tisza Párt nyugdíjszakértője és a Tisza Párt büntetni akarja a Nők40 miatt a nőket – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai Lázárinfón Sátoraljaújhelyen, amiről Bohár Dániel riporter töltött fel egy videót. Mint a tárcavezető kifejezte, felháborítónak tartja nemcsak azt, hogy Magyar Péterék el akarják venni az érintettektől a Nők40-et, hanem meg is akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek vagy gyereket vállalnak.

– Az a veszély fenyeget bennünket, hogy elvész az összes gyerekvédelmi és gyerek után járó adókedvezmény, vagy az összes támogatás, amit a Nők40-hez kapcsolódóan biztosítunk, ha a velünk szemben álló politikai erők kerülnek hatalomra.

Ezt kell mérlegre tenni mindenkinek, mert mi nemcsak a békét, a biztonságot, a függetlenéget és a munkát garantáljuk, hanem azt is, hogy mindenki alacsony adót fizessen – szögezte le Lázár János.

Borítókép: A Nők40 érintettjei pórul járnának Magyar Péterrel (Fotó: MTI/ Bruzák Noémi)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu