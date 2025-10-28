Magyar Péter eltörölné az adókedvezményeket és a Nők40-et + videó

– Felháborítónak tartom, hogy Tisza Párt nyugdíjszakértője és a Tisza Párt büntetni akarja a Nők40 miatt a nőket – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a mai Lázárinfón Sátoraljaújhelyen, amiről Bohár Dániel riporter töltött fel egy videót. Mint a tárcavezető kifejezte, felháborítónak tartja nemcsak azt, hogy Magyar Péterék el akarják venni az érintettektől a Nők40-et, hanem meg is akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek vagy gyereket vállalnak.

– Az a veszély fenyeget bennünket, hogy elvész az összes gyerekvédelmi és gyerek után járó adókedvezmény, vagy az összes támogatás, amit a Nők40-hez kapcsolódóan biztosítunk, ha a velünk szemben álló politikai erők kerülnek hatalomra.

Ezt kell mérlegre tenni mindenkinek, mert mi nemcsak a békét, a biztonságot, a függetlenéget és a munkát garantáljuk, hanem azt is, hogy mindenki alacsony adót fizessen – szögezte le Lázár János.