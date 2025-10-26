Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártEllenpontTisza-adóRaskó György

Újabb átverésekre készül a Tisza Párt: mutatjuk a Tisza-csomag összes eddig ismert elemét!

Hétről hétre újabb lépések derülnek ki Magyar Péter és csapata országromboló terveiről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 8:47
Magyar Péter brutális csomaggal készül Brüsszel parancsára (Forrás: Ellenpont)
Brutális Tisza-csomag bevezetésére készülne a Tisza Párt a választás után. Az szja emelése, a társasági adó mértékének növelése, az anyák adómentességének elvétele, a nyugdíjasadó jelentik a Tisza-adó legdurvább elemeit. A nyugdíjasokat emellett még más módon is megsarcolnák, például megszüntetnék a Nők40 programot.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

Hétről hétre újabb lépések derülnek ki Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben: személyi jövedelemadó-emeléssel, társasági adó emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval. Családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától, olvasható az Ellenpont összegzésében, amely arra is kitér: a Tisza a nyugdíjasokat sem kímélné, ami abból is látszik, hogy felmerült a 13. havi nyugdíj és a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése, de néhány hete előkerült egy tanácsadó a nyugdíjadó őrült ötletével is.

Az egészségügyben és oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. 

A mezőgazdaságunkat pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, a gazdáink pedig elfelejthetnék a területalapú támogatásokat. 

Ruszin-Szendi Romulusz felvetette a sorkatonaság visszavezetését is.

A fenti megszorítások egytől egyig olyanok, amelyeket az Európai Unió igyekszik kisajtolni Magyarországból már évek óta. Magyar Péternek azért kell ezeket végrehajtani, mert ezért cserében kapja a támogatást, és tarthatja meg a mentelmi jogát. 

 

Adóemelés, anyák adómentességének eltörlése

A Tisza-csomag legfontosabb eleme talán az adórendszer átalakítására vonatkozott. A Tisza második embere, Tarr Zoltán és a párt főtanácsadója, Dálnoki Áron azon az elhíresült etyeki fórumon a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszélt a jövedelemadó terén. A Tisza által kezdeményezett szja-változtatás valójában egy jókora adóemelés, aminek hatásra a munkavállalók elsöprő többségének csökkenne a fizetése, de a társasági adót is közel háromszorosára, a mostani kilencről 27 százalékra emelné a párt, de bevezetné a háromsávos, húsz-harminc-, illetve negyvenszázalékos nyereségadót is, így lehetetlenítve el a vállalkozásokat. 

Hogy a társasági adó megemelését tervezi a párt, azt jól tükrözi a párt főtanácsadójának, Raskó Györgynek az elszólása, aki elmondta, hogy a Tisza által tervezett átalakítás a személyi jövedelemadót és a társasági adót fogja érinteni. 

Ugyanezt erősítette meg Surányi György Tisza-tanácsadó is, amikor kifejtette, hogy szerinte rossz a társasági adó szerkezete, és nem igaz, hogy értelmes dolog lenne a kilencszázalékos társasági adó. 

Bod Péter Ákos tanácsadó nyilatkozata is ezt erősíti.

Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. Surányi a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy szerinte a választás után a kormánynak azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.

Nyugdíjasok megsarcolása: 13. havi nyugdíj felszámolása, Nők40 eltörlése és nyugdíjadó

A 13. havi nyugdíj sincs biztonságban a tiszás tanácsadók elszólása szerint. Arról szintén Surányi György beszélt a Partizánban, hogy szerinte semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Hasonlóan nyilatkozott Petschnig Mária Zita is, aki a Tisza programírójaként több ízben is kritizálta a 13. havi nyugdíjat. Elmondta, hogy jelenlegi formájában nem ért egyet a juttatással.

A magát tiszásnak valló Simonovits András pedig arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.

De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

 

Újabb átverések: kórházbezárás, vizitdíj, egészségügy átalakítása

A Tisza környezetében több baloldali egészségügyi szakember is megjelent, mint például Kincses Gyula, Gyurcsány Ferenc vizitdíjat bevezető egészségügyi államtitkára. Kincses egy közelmúltbeli interjújában kifejtette, hogy szerinte

a vizitdíj jót tenne, és szerinte az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást – és tegyük hozzá, ennek következtében súlyosabb szövődmény következik be vagy akár meg is halhatnak –, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak. 

Igen ám, csakhogy a vizitdíjat már egyszer elutasította a magyar társadalom 2008-ban, méghozzá óriási többséggel.

Ugyanebben az interjúban Kincses kifejtette, hogy kórházbezárásokra lenne szükség.

Ugyanezt az álláspontot erősítette meg Túri Péter, Kóka János SZDSZ-es miniszter egykori jobbkeze is, aki tiszás tanácsadóként reinkarnálódott a politikában. Őt a párt egészségügyi fórumán mutatták be. 

Ő szintén a fizetős egészségügy mellett érvelt, de támadta az orvosok béremelését is.

 

Iskolabezárás, vidéki vasútvonalak bezárása

Tarr Zoltán, a Tisza második embere szintén a kórházi ágyak számának csökkentéséről beszélt a sárospataki Tisza-fórumon, de kilátásba helyezte iskolák bezárását is.

– Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell, nem tudom, neurológián, vagy annyi ágy kell a, nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni – fejtette ki Tarr, aki ugyanezen a fórumon egyes vidéki vasútvonalak bezárását is kilátásba helyezte, amellett, hogy minősíthetetlen módon nyilatkozott a vidéken élő emberekről:

„Nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost, és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű.”

 

Átvernék a gazdákat is: a magyar helyett az ukrán mezőgazdaságot támogatnák

Magyar Péter is beszélt korábban arról, hogy át kéne alakítani a földalapú támogatások rendszerét egy teljesítményalapú rendszerre, ami borzasztó következményekkel járna a magyar gazdák számára: 

Támogatni kellene az intenzívebb, nagyobb hozzáadott értékű, organikus mezőgazdasági termelést a jelenlegi extenzív gabonatermelés helyett

 – írta posztjában a pártelnök. 

De ugyanígy nyilatkozott tanácsadója, Raskó György is, aki szerint egyébként a gazdák túl könnyen keresnek pénzt a támogatásokkal: az átlagos – száz hektár termőfölddel rendelkező – családi gazdálkodásnak szerinte kevés befektetett munkával indokolatlanul magas a jövedelme a földalapú támogatással, ráadásul alig kell adót fizetniük őstermelőként.

Az ominózus etyeki fórumon Dálnoki Áron kifejtette, hogy Ukrajnában megtermelt salátát kellene forgalmazni Magyarországon, Tarr Zoltán pedig egyenesen azt mondta egy másik rendezvényen, hogy nem szabad az ukránokkal versenyezni, inkább ukrán búzát és kukoricát kellene behozni. 

Ez a gondolat tökéletesen illeszkedik az Ursula von der Leyen által megrendelt, ukrán importot szorgalmazó EU-s tanulmány víziójába.

 

Rezsicsökkentés eltörlése, ezerforintos benzinár

Az Európai Unió régóta támadja a rezsicsökkentés intézményét, de ugyanígy gondolkodnak a tiszás tanácsadók is. A rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén Surányi György elmondta: – Nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Amennyiben megvalósulnának a Tisza energiapolitikai tervei, akkor a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni.

A Tisza ugyanis Magyarország földrajzi adottságait figyelmen kívül hagyta, és teljesen átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését, ami beláthatatlan következményekkel járna. 

 

A sorkatonaság visszavezetése

A párt tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon elmondta a sorkatonaság kapcsán, hogy nem megszüntették, csak felfüggesztették a sorkatonaságot, ezáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, de Ruszin ezt a véleményét egy másik alkalommal is megerősítette.

Vagyis ezzel is, ahogy a fenti átverések mindegyikével, a Tisza megadná magát az Európai Unió és Ukrajna elvárásának, függetlenül attól, hogy hazánknak ez mekkora károkat okozna.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

