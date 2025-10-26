Újabb átverésekre készül a Tisza Párt: mutatjuk a Tisza-csomag összes eddig ismert elemét!

Brutális Tisza-csomag bevezetésére készülne a Tisza Párt a választás után. Az szja emelése, a társasági adó mértékének növelése, az anyák adómentességének elvétele, a nyugdíjasadó jelentik a Tisza-adó legdurvább elemeit. A nyugdíjasokat emellett még más módon is megsarcolnák, például megszüntetnék a Nők40 programot.

Manfred Weber és Magyar Péter. Fotó: AFP

Hétről hétre újabb lépések derülnek ki Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben: személyi jövedelemadó-emeléssel, társasági adó emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval. Családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától, olvasható az Ellenpont összegzésében, amely arra is kitér: a Tisza a nyugdíjasokat sem kímélné, ami abból is látszik, hogy felmerült a 13. havi nyugdíj és a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése, de néhány hete előkerült egy tanácsadó a nyugdíjadó őrült ötletével is.

Az egészségügyben és oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel.

A mezőgazdaságunkat pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, a gazdáink pedig elfelejthetnék a területalapú támogatásokat.

Ruszin-Szendi Romulusz felvetette a sorkatonaság visszavezetését is.

A fenti megszorítások egytől egyig olyanok, amelyeket az Európai Unió igyekszik kisajtolni Magyarországból már évek óta. Magyar Péternek azért kell ezeket végrehajtani, mert ezért cserében kapja a támogatást, és tarthatja meg a mentelmi jogát.

Adóemelés, anyák adómentességének eltörlése

A Tisza-csomag legfontosabb eleme talán az adórendszer átalakítására vonatkozott. A Tisza második embere, Tarr Zoltán és a párt főtanácsadója, Dálnoki Áron azon az elhíresült etyeki fórumon a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszélt a jövedelemadó terén. A Tisza által kezdeményezett szja-változtatás valójában egy jókora adóemelés, aminek hatásra a munkavállalók elsöprő többségének csökkenne a fizetése, de a társasági adót is közel háromszorosára, a mostani kilencről 27 százalékra emelné a párt, de bevezetné a háromsávos, húsz-harminc-, illetve negyvenszázalékos nyereségadót is, így lehetetlenítve el a vállalkozásokat.