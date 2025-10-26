Orbán ViktorBékemenetSipos Erzsébet

Németh Balázs: A császárok, diktátorok, döbrögik anyja nem szokott csak úgy vonulgatni az utcán

Orbán Viktor édesanyja éppen olyan, mint egy magyar nagymama – írta Németh Balázs a közösségi oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője megjegyezte: a baloldallal ismét szembe jött a valóság, történetesen egy nagymama formájában.

„Nagy bajban vannak a liberális uszítók. A hétvégén ismét szembe jött velük a valóság a Margit hídon, egy nagymama formájában” – írta a közösségi oldalán Németh Balázs annak kapcsán, hogy Sipos Erzsébet részt vett a békemeneten, mi több, a miniszterelnök édesanyja interjút is adott egy youtubernek.

Sípos Erzsébet, Orbán Viktor édesanyja a Békemeneten. Forrás: Képernyőkép

A Fidesz-frakció szóvivője kissé ironikus bejegyzésében reflektált az interjúra.

Kiderült, hogy a miniszterelnöknek van egy édesanyja. Olyan emberforma. Lehet, hogy Orbán Viktor sem maga az ördög?

 – tette fel a gunyoros kérdést Németh Balázs, aki arról is beszélt, hogy mennyi munkát tettek bele a libsik 1989 óta, hogy ezt mindenkivel elhitessék.

„Orsós Viktor legendája is kamu lenne? Orsós, a cigány! Harmincöt éve terjesztik suttogó propagandában, hogy az Orbán amúgy Orsós. Nehogy szavazz rá, cigányra sose” – idézte fel Németh a baloldali suttogó propaganda egyik ordas kamuját, majd hozzáfűzte: 

„Most meg azt nyilatkozza ez az elsőre szimpatikusnak tűnő idős nő, hogy ő az Orbán anyja, és nem Orsós. Nem cigány? Világvége!”


„Mondjuk az, hogy a főgonosz édesanyja olyan, mint egy magyar nagymama. Nem olyan török császáros nagymama, hanem olyan »klasszikus«. 

Úgy beszél és mesél, mint minden más nagymama: gyerekekről, unokákról, a férjéről, a családról, régi és még régebbi emlékekről. 

Hallatlan. Egészen normálisnak tűnik a család” – összegezte a benyomásokat a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs felidézte: 35 éve próbálják belénk szuggerálni a liberális gyűlöletkeltők, hogy „ezeknél” semmi nem normális. „Ráadásul a néni még az utcára is kimegy. Felvonulni, a béke érdekében. Mert aggódik a gyerekei és az unokái jövője miatt. Testőrök nélkül vonul! A császárok, diktátorok, döbrögik anyja nem szokott csak úgy vonulgatni az utcán.

 A végén még kiderül, hogy harapós zebráik sincsenek?

Tessék megnézni a miniszterelnök édesanyjával készült interjút. A liberális propagandisták is megnézték, se lenyelni, se kiköpni nem tudják. Inkább hallgatnak róla. Sz…rban vannak, mert megint szembe jött velük a valóság” – zárta bejegyzését Németh Balázs.

A Magyar Nemzet megírta: Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i békemeneten véletlenül, spontán interjút adott egy fiatal politikai influenszernek. Sipos Erzsébet azt mondta: kár, hogy a békéért menetelni kell, és az nem magától van. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell. Orbán Viktor édesanyja azt is elmondta: minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna.

– Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki – fejtette ki. Hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.

A hatvanpusztai birtokról elmondta, hogy az a férje, Orbán Győző tulajdonában van, nem Orbán Viktoré, aki egyébként nagyon szereti Felcsútot. 

A terület lepusztult volt, amikor a most 85 éves férje megvette, aki most a kőbánya vezetője, a mai napig reggelente munkába jár, és este jön haza. Amikor Orbán Viktor elsős gimnazista volt, Orbán Győző akkor vállalta a kőbánya vezetését, ami valójában a komlói bányaigazgatósághoz tartozott. Mivel nem értettek hozzá, eleinte még éjszaka is azt tanulták, hogyan kell üzemeltetni. Azért, hogy ezt elvállalták, cserébe a szocialista állam adott egy lakást, ami fontos volt, hiszen Orbán Viktor akkor ment gimnáziumba. A privatizáció idején a kőbányát németek akarták megvenni, de Orbán Győző felvette az e-hitelt, és így összesen négy tulajdonossal megvásárolták a bányát, amit a kormányfő apja a hetvenéves koráig fizetett. A bányának egyébként most is négy tulajdonosa van. – Jól megy a kőbánya, büszke is vagyok rá nagyon – fogalmazott Sipos Erzsébet, hozzátéve hogy a hatvanpusztai majorságot kis darabonként vették meg, majd az épületeket kezdték el felújítani.

 

Borítókép: Képernyőfotó (Forrás: Facebook)
 

 

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Kondor Katalin: Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

