Németh Balázs: A császárok, diktátorok, döbrögik anyja nem szokott csak úgy vonulgatni az utcán

„Nagy bajban vannak a liberális uszítók. A hétvégén ismét szembe jött velük a valóság a Margit hídon, egy nagymama formájában” – írta a közösségi oldalán Németh Balázs annak kapcsán, hogy Sipos Erzsébet részt vett a békemeneten, mi több, a miniszterelnök édesanyja interjút is adott egy youtubernek.

Sípos Erzsébet, Orbán Viktor édesanyja a Békemeneten. Forrás: Képernyőkép

A Fidesz-frakció szóvivője kissé ironikus bejegyzésében reflektált az interjúra.

Kiderült, hogy a miniszterelnöknek van egy édesanyja. Olyan emberforma. Lehet, hogy Orbán Viktor sem maga az ördög?

– tette fel a gunyoros kérdést Németh Balázs, aki arról is beszélt, hogy mennyi munkát tettek bele a libsik 1989 óta, hogy ezt mindenkivel elhitessék.

„Orsós Viktor legendája is kamu lenne? Orsós, a cigány! Harmincöt éve terjesztik suttogó propagandában, hogy az Orbán amúgy Orsós. Nehogy szavazz rá, cigányra sose” – idézte fel Németh a baloldali suttogó propaganda egyik ordas kamuját, majd hozzáfűzte:

„Most meg azt nyilatkozza ez az elsőre szimpatikusnak tűnő idős nő, hogy ő az Orbán anyja, és nem Orsós. Nem cigány? Világvége!”



„Mondjuk az, hogy a főgonosz édesanyja olyan, mint egy magyar nagymama. Nem olyan török császáros nagymama, hanem olyan »klasszikus«.

Úgy beszél és mesél, mint minden más nagymama: gyerekekről, unokákról, a férjéről, a családról, régi és még régebbi emlékekről.

Hallatlan. Egészen normálisnak tűnik a család” – összegezte a benyomásokat a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs felidézte: 35 éve próbálják belénk szuggerálni a liberális gyűlöletkeltők, hogy „ezeknél” semmi nem normális. „Ráadásul a néni még az utcára is kimegy. Felvonulni, a béke érdekében. Mert aggódik a gyerekei és az unokái jövője miatt. Testőrök nélkül vonul! A császárok, diktátorok, döbrögik anyja nem szokott csak úgy vonulgatni az utcán.

A végén még kiderül, hogy harapós zebráik sincsenek?

Tessék megnézni a miniszterelnök édesanyjával készült interjút. A liberális propagandisták is megnézték, se lenyelni, se kiköpni nem tudják. Inkább hallgatnak róla. Sz…rban vannak, mert megint szembe jött velük a valóság” – zárta bejegyzését Németh Balázs.