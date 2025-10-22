Bayer Zsolt a Harcosok órájában: A világ állapota tragikus + élő videó

Ráhangolódunk a békemenetre, már csak egy nap, és ott vagyunk a Margit hídnál, és vonulunk a Kossuth térre – fogalmazott Németh Balázs szerda hajnalban, bejelentve, hogy

Bayer Zsolt, lapunk publicistája a Harcosok órájának mai vendége.

A publicista elsőként a csütörtöki békemenetről beszélt a műsorban, mint mondta, érzékelve a lelkesedést, olyan lesz a mostani menet, mint a legelső békemenet volt. – Ugyanígy szorongatták az Orbán-kormányt Brüsszelből, és egy nappal a békemenet előtt arról beszélgettünk, ha tízezren leszünk, csodát teszünk, aztán rácsodálkoztunk a tömegre – idézte fel.

Megítélése szerint most is rengetegen lesznek, mert a világ állapota tragikus.

A tervezett budapesti békecsúcsról, és a tegnap este felröppenő információkkal kapcsolatban úgy fogalmazott, Szijjártó Péternek van igaza, amikor diplomáciai nyomásgyakorlásról beszél.

Az egész EU vezetése sikítófrászt kapott a bejelentéstől, rosszul vannak tőle, mindent megtesznek, hogy ne így legyen. De semmi beleszólásuk ebbe, Brüsszel kicsi és kevés.

– Feltehetően a két külügyminiszter között nem egyezett valami, ezt kell még kikalapálni. De, ha lesz találkozó, az Budapesten lesz – vélekedett.

Bayer Zsolt közölte, az európai gazdaság letérdelt, és érthetetlen, mi lehetne a béke alternatívája a brüsszeli bürokraták fejében.

Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborúra uszító ominózus videójáról azt mondta, Ruszin-Szendi ezzel kimondta,

ha nem nyerik meg a választást, majd kezet emelnek, mert nem tudják elviselni a bukást.

– Elmebeteg gazember, Peti meg szereti – fogalmazott a publicista. Hozzátette, elképzelni ezt a mondatot egy jobboldali politikus szájából elképzelhetetlen, az ellenzéki sajtó azonnal ráugrana, most pedig egyáltalán nem foglalkozik Ruszin-Szendi kijelentésével.

Fleck Zoltán visszatéréséről azt mondta,

"ezek" minden választás előtt fél évvel elkezdik fújni a választást, pedig a rendszerváltás óta az egyetlen ország vagyunk, ahol minden megválasztott kormány kitöltötte a ciklust.

De ők folyton jönnek ezzel a fikcióval. – Ez a belterjes társaság ott ül a medencében, és ugyanazokat a köröket futják, és egymás vállát veregetik, hogy milyen jól csinálják – mondta.