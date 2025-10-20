Ruszin-Szendi Romulusz teljesen elszabadult, polgárháborúra készíti fel a tiszásokat + videó

– Bízom benne, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor lesz ennek hosszú élete, ha nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét – fogalmazott Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy kapuvári tiszás fórumon.

Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőfelvétel)

A volt vezérkari főnök azt is elmondta, hogy szerinte a kérdés az lesz, hogy a rendőrök és a katonák hová állnak majd egy ilyen helyzetben.

Az említett jelenet 8.49-től látható.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök teljesen elveszítette a kapcsolatát a realitással. Különösen veszélyesek lehetnek az ilyen kijelentések olyan felfokozott nemzetközi környezetben, amikor rendszeresek a merényletek, vagy a merényetkísérletek vezető politikusokkal szemben.