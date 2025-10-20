Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz teljesen elszabadult, polgárháborúra készíti fel a tiszásokat + videó

Magyar polgárháborúról értekezett egy tiszás lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz. Mindez akkor történne meg, ha nem kapnának demokratikus úton hatalmat. Magyar Péter honvédelmi szakértője szerint a kérdés az lesz, hogy a rendőrök és a katonák hova állnak majd egy ilyen helyzetben. A fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz nem először tesz hasonló utalást, korábban arról is beszélt, hogy neki már viszket a tenyere, és ki is van hozzá képezve.

2025. 10. 20.
– Bízom benne, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor lesz ennek hosszú élete, ha nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét – fogalmazott Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy kapuvári tiszás fórumon.

Ruszin-Szendi Romulusz

A volt vezérkari főnök azt is elmondta, hogy szerinte a kérdés az lesz, hogy a rendőrök és a katonák hová állnak majd egy ilyen helyzetben.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök teljesen elveszítette a kapcsolatát a realitással. Különösen veszélyesek lehetnek az ilyen kijelentések olyan felfokozott nemzetközi környezetben, amikor rendszeresek a merényletek, vagy a merényetkísérletek vezető politikusokkal szemben.

Ruszin-Szendi Romulusz ráadásul úgy tűnik, hogy nem csupán a levegőbe szónokol az erőszakról. Ismert ugyanis, hogy Magyar Péter szakértője már korábban is tanúsított hasonló erőszakos magatartást: előszeretettel járt például fegyverrel lakossági fórumokra egészen addig, amíg le nem foglalta azt a rendőrség.

 

Mint korábban beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi Romulusz  fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt beszélt a Tisza Párt fórumán. A képeken látható, hogy a volt vezérkari főnök testének jobb oldalán egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!"

Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.. A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Ruszin-Szendi Romulusz

 

