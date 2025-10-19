Sunyin fenyegetőzik Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza hatalomra jutása érdekében

A Tűzfalcsoport alaposan elemezte Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének a kapuvári fórumán elhangzottakat. Az oknyomozó portál szerint Ruszin-Szendi mondataiban van három árulkodó kulcselem.

Ruszin-Szendi Romulusz háborús logika szerint politizál (Fotó: Hatlaczki Balázs)

...én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és kapjuk meg a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

• „Bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást...” – ez nem biztos kijelentés, csak „remény”. Nem azt mondja, hogy „demokratikus úton fogjuk megszerezni”, hanem nyitva hagyja a másik lehetőséget.

• „Azért kell úgy megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete.” – Itt elhangzik a lényeg: ha nem úgy, akkor máshogy is meg lehet szerezni a hatalmat, csak az kockázatosabb.

• „Ha nem kényszerítenek bele minket abba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét.” – Ez a klasszikus felelősséghárító fenyegetés, azt üzeni, hogy nem ők lesznek a felelősek, ha polgárháború lesz.

A cikk szerint az ilyen mondatok nem feltétlenül nyílt fenyegetések, hanem becsomagolt üzenetek. Úgy hangzanak, mintha békét akarnának, de valójában feltételt szabnak a békéhez.

Ez pedig a polgárháborús logika finom előkészítése. Aki így beszél, az nem a feszültséget csökkenti, hanem előre megmagyarázza, miért lenne „érthető”, ha erőszak törne ki

– vélekedik a Tűzfalcsoport.

Többször is agresszívan viselkedett Ruszin-Szendi

Felidézték, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy volt, hivatásos katona, jelenleg pedig a vezető ellenzéki párt élvonalbeli politikusa. Az elmúlt hónapokban pedig több alkalommal is demonstrálta, hogy van egy igen agresszív oldala:

• Fegyverrel ment lakossági fórumokra.

• Azt mondta, „viszketett a tenyere”, és „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”.

• Egy újságírót is lökdösött – külön súlyosbító tény, hogy erről videó is készült, mégis letagadta a tettét.

Lehetne szépíteni, de az összkép így néz ki: egy fegyverszerető, indulatos exkatona arról beszél, hogy ha nem adják át nekik a hatalmat, abból erőszak is lehet

– jegyezte meg az oknyomozó portál.