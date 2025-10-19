Magyar Péter legfontosabb támogatóivá az ukrán kormányzati nyilvánosság szereplői váltak másfél évvel ezelőtti megjelenése óta, a háttérben a Soros-hálózat támogatásával. Már 2024 júniusában Dmitro Tuzsanszkij, az Institute for Central European Strategy (ICES) alapítója a Tisza Párt elnökét „fekete hattyúnak” nevezte, hasonlóan Zelenszkijhez az adott évi választáskor – írja az Ellenpont.

Magyar Pétert szoros kapcsolat köti Zelenszkij kormányához (Fotó: AFP)

Az ICES közösségi oldalát böngészve látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél. Az ICES hozta létre a re:open nevű rendezvénysorozatot. A 2024 novemberi eseményt a Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa támogatta, sőt az alapítvány ukrán igazgatója, Olekszandr Szuskó vendégként is jelen volt rajta.

Érdekesség, hogy Magyarországról

Rácz András biztonságpolitikai elemző képviselte magát, aki azóta botrányos ukránpárti nyilatkozatokat tett, például a magyar kormányt vádolta a kárpátaljai templomtámadás ügyében.

Az ukrán kormányzat egyre közelebb került Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, az Ellenpont cikke a kapcsolat kialakulását mutatja be a kezdetektől napjainkig.

Adatkezelés, ukrán befolyás és a magyar ellenzék támogatása

Már az európai parlamenti választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos valójában a DatAdat osztrák egysége, átnevezve, komoly ukrán kapcsolatokkal.

Az Estratos a Lunda adománygyűjtő platformmal több nemzetközi projektben is jelen van, például a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel.

A Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem Zelenszkij kabinetjének üzeneteit is közvetíti Nyugat-Európában, és több nyilatkozatában elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

A szervezet a magyar kormányt is rendszeresen bírálja: 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund társaságában tüntetett a berlini nagykövetség előtt, miközben posztjaiban nyíltan támogatja Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket.