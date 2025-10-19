UkrajnaTisza PártkémekMagyar Péter

Az ukránok beépültek a Tisza Pártba + videó

Óriási botrányt keltett, hogy a Tisza Párt egy ukrán céggel fejlesztette applikációját, amely magyar választói adatokat gyűjt. A párt vezetői személyes kapcsolatok révén többször is összefonódtak ukrán érdekeltségekkel: Magyar Péter közel áll a Magyarországról kitiltott Tseber Roland Ivanovicshoz, Ruszin-Szendi Romulusz pedig külföldi fegyverkereskedőkkel és az ukrán kémmel, Holló Istvánnal találkozott. Lapinformációk szerint a korábbi vezérkari főnök ukrán kapcsolatai miatt került a Tisza Pártba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 10:44
Magyar Péter legfontosabb támogatóivá az ukrán kormányzati nyilvánosság szereplői váltak másfél évvel ezelőtti megjelenése óta, a háttérben a Soros-hálózat támogatásával. Már 2024 júniusában Dmitro Tuzsanszkij, az Institute for Central European Strategy (ICES) alapítója a Tisza Párt elnökét „fekete hattyúnak” nevezte, hasonlóan Zelenszkijhez az adott évi választáskor – írja az Ellenpont.

Magyar Pétert szoros kapcsolat köti Zelenszkij kormányához (Fotó: AFP)

Az ICES közösségi oldalát böngészve látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél. Az ICES hozta létre a re:open nevű rendezvénysorozatot. A 2024 novemberi eseményt a Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa támogatta, sőt az alapítvány ukrán igazgatója, Olekszandr Szuskó vendégként is jelen volt rajta.

Érdekesség, hogy Magyarországról

Rácz András biztonságpolitikai elemző képviselte magát, aki azóta botrányos ukránpárti nyilatkozatokat tett, például a magyar kormányt vádolta a kárpátaljai templomtámadás ügyében.

Az ukrán kormányzat egyre közelebb került Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, az Ellenpont cikke a kapcsolat kialakulását mutatja be a kezdetektől napjainkig.

 

Adatkezelés, ukrán befolyás és a magyar ellenzék támogatása

Már az európai parlamenti választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos valójában a DatAdat osztrák egysége, átnevezve, komoly ukrán kapcsolatokkal.

Az Estratos a Lunda adománygyűjtő platformmal több nemzetközi projektben is jelen van, például a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel.

A Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem Zelenszkij kabinetjének üzeneteit is közvetíti Nyugat-Európában, és több nyilatkozatában elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

A szervezet a magyar kormányt is rendszeresen bírálja: 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund társaságában tüntetett a berlini nagykövetség előtt, miközben posztjaiban nyíltan támogatja Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket.

A Vitsche rendezvénye a magyar kormány ellen (Forrás: Facebook)

A Vitsche mellett a Zelenszkij-programokban az ukrán központú International Renaissance Foundation (IRF) is fontos szerepet játszik, és kapcsolódik a Tisza Párthoz. A Soros György által 1990-ben Kijevben alapított

IRF részt vett a 2004-es narancsos forradalomban, a 2014-es Majdan-tüntetéseken, és az állami energetikai óriás, a Naftogaz átalakításában is.

Ma az IRF közvetlenül kapcsolódik a Zelenszkij-adminisztrációhoz. Legnagyobb kedvezményezettjei között a Transatlantic Dialogue Center (TDC) is szerepel, amely Zelenszkij pártját, a Nép Szolgája Pártot támogatta.

Az alapítvány ukrán elnöke, Olekszandr Szuskó 2018 óta vezeti az intézményt, és nyíltan politikai szereplőként viselkedik: közösségi oldalain a magyar kormányt bírálja, miközben terjeszti Zelenszkij „Orbán megszégyenítéséről” szóló kijelentéseit.

Olekszandr Szuskó Soros Györggyel és Alex Sorossal (Forrás: Ellenpont)

 

Teljes ukrajnai hálózat áll a Tisza Párt mögött

Az alapítvány támogatásával működő Euromaidan Press jelentős szerepet játszott Zelenszkij 2019-es felemelkedésében, és mostanában több cikkében Magyar Pétert „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be, különösen a 2024-es kijevi látogatása után. 2025 tavaszán a Tisza Párt népszavazási kampányát Ukrajna uniós csatlakozásának mérföldkövének beállítva reklámozták, majd a hozzájuk kötődő médiumok tudatosan építették a párt imázsát, mint „régióban megbízható nyugati szövetségest”.

A Tisza tehát egy teljes ukrajnai hálózat támogatását élvezi,

amit szó szerint kell érteni. A párt működtetését szolgáló Tisza Világ applikációt is feltehetően Ukrajnában fejlesztették.

 

A Tisza Párt ukrán céggel gyűjti a magyar szavazók adatait

Hatalmas felháborodást keltett a Tisza Párt Tisza Világ applikációja körüli adatszivárgás: közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Az adatbázisból kiderült az applikáció egyik adminisztrátora, Tokar Miroslav, a PettersonApps ungvári webfejlesztője.

A PettersonApps különösen érdekes választás, mert vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh ismert Zelenszkij-támogató, és civil aktivistaként az ukrán hadsereg dróntechnológiáit fejlesztő szervezetnél dolgozik.

Így a magyar választók érzékeny adatai potenciálisan politikai vagy stratégiai célokra – például kampányokra vagy dezinformációra – is felhasználhatók lehetnek.

Az ügyet már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálja. Lánczi Tamás szerint az ukrán cég kapcsolatban állhat katonai vagy biztonsági szervezetekkel.

 

Tseber Roland és az ukrán titkosszolgálat nyomai a Tisza Pártnál

Nem meglepő, hogy az ukrán kormányerők közvetlenül is beszálltak Magyar Péter kampányába. Tavaly júliusban a Tisza elnöke Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseber Roland Ivanoviccsal is találkozott, akit később a testvérének nevezett. Tsebert tavaly ősszel kiutasították Magyarországról, ma beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll, és állítólag az ukrán titkosszolgálatok érdekeit szolgálja, miközben a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

Magyar Péter és Tseber Roland

Tseber korábban a teljes ellenzéket behálózta: 2022-ben Mesterházy Attila mellett bukkant fel, majd a Momentum frakcióját látta vendégül, végül Karácsony Gergellyel vette fel a kapcsolatot, mielőtt 2024 nyarán Magyar Pétert vezette körbe Ukrajnában, és idén augusztusban Tisza Szigetet alapított. Megjelenésével a nemzetközi hálózatokba bekerültek a Tisza mögött álló magyar szereplők is.

Tseber az Open World nevű amerikai kormányzati programban, az USA adófizetőinek pénzén utazott az Egyesült Államokba. 2022 óta a program Magyarországon is elérhető, 2023-ban pedig öt parlamenti dolgozó vett részt az USA-beli látogatáson, de a résztvevők személyét nem hozták nyilvánosságra. A program célja politikai és közéleti vezetők számára a jogalkotás és parlamenti munka megismerése volt.

Érdekes egybeesés, hogy 2023 februárjában a Párbeszéd frakciójából Jámbor András és Berki Sándor, a Momentumból pedig Lőcsei Lajos utazott az USA-ba – mindannyian azóta Magyar Pétert támogatják.

Külön kiemelkedik Jámbor, aki szeptember 25-én online kampánytámogató mozgalmat indított a Tisza Párt választási esélyeinek növelésére.

Budapest, 2025. június 11. Jámbor András, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese felszólal a bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én. MTI/Kovács Attila
Jámbor András, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Tseber Roland mellett Holló István is felbukkant a Tisza Párt környékén. Az Ellenpont szerint

Holló az SZBU-val és az amerikai baloldallal is kapcsolatban áll.

Kapcsolatai között szerepel Penny Pritzker milliárdos, Joe Biden ukrajnai újjáépítési biztosa és az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja. Geoffrey Pyatt pedig az Obama-kormány alatt energetikai miniszterhelyettes volt, majd 2016-ig ukrajnai nagykövetként képviselte az amerikai érdekeket.

Pyatt nyomást gyakorolt az ukrán kormányra Viktor Shokin főügyész eltávolítása érdekében a Burisma-ügy kapcsán, ami az Euromajdant követően világított rá a globalista baloldali hálózat ukrajnai érdekeltségeire.

Holló Istvánt letartóztatják

Holló a Tisza aktivistahálózatának környékén is felbukkant. Az UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.) vezetőjeként kapcsolatba került Nikoletti Andrással, aki elkötelezett ellenzéki és nyíltan szimpatizál Magyar Péterrel. Nikoletti lánya, Petra, a Szaletly étterem üzemeltetője, Tisza-sziget tagja, kormánykritikus posztokat oszt meg, férje és anyósa pedig ukrán származású.

 

Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai

Nem véletlen, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Pártba került, kiváló ukrán kapcsolataival dicsekszik. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata szerint vezérkari főnökként részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO-üléseken, szembe menve a kormány utasításaival.

Kecskemét, 2023. március 26. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Ujvári Sándor
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

A vizsgálat szerint Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-üléseken Ukrajna-párti álláspontot képviselt, miközben a kormány álláspontjának megfelelő elemeket elhallgatta, felszólalásait pedig gyakran a „Szlava Ukrajini!” kifejezéssel zárta.

Ruszin-Szendi két alkalommal találkozott az ukrán kém Holló Istvánnal. Ruszin-Szendi kapcsolatban állt Tseber Rolanddal is, aki ellen

azután rendeltek el beutazási és tartózkodási tilalmat Magyarországon, hogy találkozót szervezett külföldi fegyverkereskedők és a volt vezérkari főnök között.

Ruszin-Szendit Wéber János ukrán kapcsolatokkal rendelkező magyar üzletember „vásárolta be” a Tisza Pártba. A kapcsolatfelvételt Holló István is támogatta, és Ruszin-Szendi pénzt vitt Magyar Péternek.

Korábban vezérkari főnökként már közeli kapcsolatba került az ukrán vezetéssel: 2022-ben Zaluzsnij meghívására Ukrajnába utazott, ahol a katonák mellett politikusokkal és helyi vezetőkkel is találkozott, eltitkolva ezt a magyar kormány elől. Később büszkén beszélt ukrajnai kapcsolatairól, jelezve, hogy „telefonszámokat lehet majd feléleszteni, ha oda kerülünk”.

Mindez világosan mutatja, hogy a Tisza Szigetektől a párt gazdasági hátországáig sorban bukkannak fel az ukrán kapcsolódási pontok, és az ukránok gyakorlatilag beépültek a Tisza Pártba.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Valerij Zaluzsnij  (Forrás: Facebook)

                 
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.