Rendkívüli

Holló Istvánukránkémfegyver

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

A bíróság a napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még két hónapig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő: a gyanú szerint Holló Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 13:37
A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés nem végleges.

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy 

a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.

Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Hírszerző tevékenység

Kocsis azt is kifejtette: 

Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Kapcsolat a Tisza Párt honvédelmi szakértőjével

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. 

Fontos hozzátenni, hogy a Magyar Nemzet kiderítette, az utóbbi időben a fegyverbotránya miatt reflektorfénybe került Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

Azt, hogy találkoztak, Ruszin-Szendi sem tagadta. Erről, illetve Holló Istvánról bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

