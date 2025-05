Tseber Roland már korábban is, egy tévécsatorna megvásárlásával segítette az ellenzéket

A Tisza Párt környékén feltűnő, Magyarországról kémkedés miatt kiutasított Tseber Roland már évek óta keresi a magyar politikusok társaságát, akiken keresztül fontos összeköttetéseket remélt az EU és a NATO irányába.

Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram)

A nemrég Magyar Péternek 24 óra leforgása alatt kijevi utat szervező Tseber – akit az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosítottak be a magyar hivatalos szervek – korábban a szocialisták környékén is felbukkant. Mi több, gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésébe kezdett.

11 ezer doboz cigaretta az MSZP etikai bizottságának elnökénél

A történet ott kezdődött, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Amikor a határőrök felkérték, hogy nyissa ki a kocsit, Legény diplomáciai védelemre hivatkozott, így kihívták a magyar konzulátus képviselőit, akiknek a jelenlétében felnyitották a csomagtartót. A kocsiban talált több mint 11 ezer doboz cigarettát az ukrán hatóságok lefoglalták.

Az azóta visszavonult szocialista politikussal szemben Ukrajnában indult büntetőeljárás, amelyben végül nem marasztalták el. Legény annak ellenére megúszta a botrányt, hogy amikor a vámosok az ukrán–magyar határon elkapták és ő látta, hogy elkerülhetetlen a csomagtartó kinyitása, több tanú jelenlétében, jól érthetően azt mondta: „Na jó, cigi van benne!”

Úgy tudjuk, az eljárást nem véletlenül úszta meg az MSZP volt frakcióvezető-helyettese, aki egy ideig a párt országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöki tisztségét is betöltötte.

A Legény Zsolt körüli botrány meglehetősen kényelmetlen volt magának az érintettnek, és persze a szocialistáknak is, így jól jött valaki, aki tud segíteni, ismeri az ukrán viszonyokat, megvannak a helyi összeköttetései ahhoz, hogy az akkori MSZP-s politikus kikerüljön a slamasztikából. Ez a valaki Tseber Roland volt, aki segítő kezet nyújtott, ám kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok.

Tseber az MSZP volt elnökét is behálózta

Információink szerint ezért mutatta be Legény az ukrán Tsebert egy igazi volt szocialista nagyágyúnak, Mesterházy Attilának. Az MSZP egykori elnöke éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO parlamenti közgyűlésének, így Tseber számára igazi kincsesbányának ígérkezett Mesterházy kapcsolatrendszere. Tseber és Mesterházy ismeretsége tehát innen datálódott.

Úgy tudjuk, a különböző botrányokban érintett MSZP-s Tóth Csaba meggyengülését követően a Zugló TV komoly anyagi problémákkal küzdött. A pénzügyi válság híre eljutott Mesterházyhoz is, aki azonnal meglátta a televízióban a lehetőséget ahhoz, hogy új politikai formációjának, a Szocialisták és Demokraták néven indított pártnak legyen valamiféle médiája. A tévé megszerzéséhez az anyagiakat forrásaink szerint 2023 nyarán Tseber Roland, illetve az ukrán férfi köre biztosította, és a működtetés 50–80 millió forintos költségeit is fedezte volna. Magyar Péter feltűnésével azonban Tseber elzárta a pénzcsapokat, és inkább a Tisza Párt felé kezdett közeledni.

Czifra „mindent tud”, de hallgat

Forrásunk arról is tájékoztatott, hogy Mesterházy és Tseber viszonyáról meglehetősen sokat tud az egykori szocialista politikus ügyeit intéző Czifra Annamária, aki a Zugló TV mögött álló magyar vállalkozást, a Label-84 Kft.-t vezeti. – Nyugodtan kérdezzék meg a hölgyet arról, hogy mi történt a tévé körül – fogalmazott az informátor. Ezt meg is tettük, ám Czifra Annamária egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni, azonnal Mesterházy Attilához irányított minket. A volt pártelnök már közlékenyebbnek bizonyult.

Érdeklődésünkre megerősítette, hogy korábban rendszeresen tartotta a kapcsolatot Tseberrel, miután az ukrán férfit egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei MSZP-s képviselő bemutatta neki, mint ambiciózus kárpátaljai magyart, akinek vannak vállalkozásai Ukrajnában és igyekszik jó viszonyt kialakítani magyar közéleti és üzleti szereplőkkel, köztük a hazai baloldallal. A szabolcsi illetőt ugyan nem nevezte meg, de nem lehetett más, mint a már említett Legény Zsolt.

Mesterházy Tseberrel utazott Brüsszelbe

Mesterházy Attila elmondása szerint nem érzékelt semmi olyat Tseberrel kapcsolatban, ami gyanakvásra adott volna okot. – A beszélgetéseink az általános bel- és külpolitikai helyzetről, az orosz–ukrán háborús konfliktusról szóltak, illetve különféle üzleti ötleteket vetett fel, például ukrán gabona vagy elektromos áram behozatalának lehetőségét, de ezekkel komolyan nem foglalkoztam, mivel nem értek az ilyen típusú gazdasági ügyekhez – idézte fel a történteket a baloldali politikus.

Lapunk kíváncsi volt arra is, hogy Tseber kért-e bármilyen segítséget a személyes kapcsolatépítésre az euroatlanti szövetségi rendszeren belül, tekintettel arra, hogy Mesterházy Attila éveken át szerepet vállalt a NATO parlamenti közgyűlésében.

A politikus erre úgy válaszolt: Tseber a NATO kapcsán ilyen kérést soha nem fogalmazott meg. – Egy alkalommal kérte, hogy velem tarthasson Brüsszelbe, ahol megbeszélést folytattam a luxemburgi szocialisták ismert európai parlamenti képviselőjével, korábbi alelnökével, Marc Angellel – tette hozzá. Mesterházy emlékei szerint a több mint egy évvel ezelőtti találkozón Tseber és Angel között nem folyt érdemi tárgyalás. Azt is elmondta, néhány hónap ismeretség után az a kép rajzolódott ki benne, hogy Tseber Roland nem olyan komoly ember, mint amilyennek mutatni próbálja magát, szeret nagyokat mondani és azért próbál a magyar politikai élet minél több szereplőjével kapcsolatot kialakítani, hogy a közösségi oldalain fotókkal demonstrálva a fontos ember benyomását keltse hazájában a karrierje építése érdekében. Ettől függetlenül fenntartott vele egy korrekt, de felszínes kapcsolatot, mert úgy gondolta, hogy sokat tud segíteni egy helyismerettel rendelkező ukrajnai kapcsolat, ha hivatalos útra a szomszéd országba kell utaznia.

– Amióta kiderült Tseberről, hogy kémtevékenységet folytathat, természetesen megszakítottam vele minden kapcsolatot – hangsúlyozta Mesterházy Attila, hozzáfűzve, hogy ezt már előbb is megtette volna, ha a magyar titkosszolgálatok figyelmeztetik a veszélyre.

A magyar milliárdos, a cseh vállalkozó, a Tisza Párt és az ukránok

A Zugló TV-ről szóló kérdéseinkre közölte, Tseber egy konkrét esetben segített közvetíteni, mégpedig az anyagi nehézségekkel küzdő fővárosi televíziónak, amelynek együttműködő partnere lett volna egy ukrán tévécsatorna. Szerinte azonban a hosszú hónapokig tartó ígérgetés után sem lett semmi az együttműködésből.

Érdemes ugyanakkor alaposabban is megvizsgálni a Zugló TV jelenlegi helyzetét. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság aktuális adatokat tartalmazó összesítése szerint a tévé médiaszolgáltatója a fent már említett Czifra Annamária által vezetett Label-84 Kft. A nyilvánosan elérhető internetes cégadatok szerint a film, videó és televízióműsor készítésével foglalkozó, Budapesten bejegyzett társaság tulajdonosa az Autoexpres Plus s.r.o. Kutakodásaink során ráakadtunk egy pontosan ilyen nevű társaságra a csehországi Teplicében. A cég ügyvezetője pedig nem más, mint Mikola Smetanka – róla már írtunk abban a tényfeltáró cikkünkben, amelyben egyrészt bemutattuk, hogyan hálózták be a Tisza Pártot az ukrán befolyásoló ügynökök, másrészt feltártuk Ruszin-Szendi Romulusz tiszás szakértő, volt vezérkari főnök kapcsolatrendszerét. Cikkünkben megírtuk, hogy Smetanka jó kapcsolatot ápol Tseber Rolanddal is. Olyannyira, hogy miután Tsebert tavaly ősszel kémkedés miatt kiutasították Magyarországról, úgy tudjuk, Smetanka vette át Tseber európai uniós ügyeinek intézését.

A Zugló TV mögött álló Smetanka nemcsak Tseberrel van jóban, hanem Ruszin-Szendi Romulusszal és az őt támogató, fegyverkereskedésből milliárdos vagyonra szert tevő Wéber Jánossal is. Mint forrásainkra hivatkozva megírtuk, a mára tiszássá lett egykori vezérkari főnök és a magyar nagyvállalkozó többször is elment Teplicébe, hogy találkozzon Smetankával.

Hollót érdekelték az energetikai és a hadi titkok

A kémbotránynak van még egy szereplője: ő az ukrán állampolgárságú Holló István, akit a közelmúltban tartóztattak le idehaza kémkedés gyanúja miatt. Holló magyarországi tevékenységéről a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a parlament nemzetbiztonsági bizottságának május 20-i ülése után azt mondta:

a férfi az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal – azt, hogy találkoztak, Ruszin-Szendi sem tagadta.

Lapunk írta meg az is, hogy Holló István a már említett milliárdos, Wéber János köréhez sorolható. Információnk szerint az a társaság volt az, amely miután leváltották a vezérkari főnök pozíciójáról, Ruszin-Szendi Romuluszt arra próbálta rávenni, hogy alapítson idehaza egy jobboldali pártot. Az előkészületek 2023 végén meg is kezdődtek, de Magyar Péter politikai színre lépésével megszakadtak. Ruszin-Szendi végül tavaly novemberben megkereste a Tisza vezérét: informátoraink szerint Ruszin-Szendivel komoly anyagi források is érkeztek a párthoz. A pénzt pedig nem más, mint a Wéber-kör biztosította.

