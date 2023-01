Minden eljárást megúszott az ukrán határon csempészcigarettával lekapcsolt volt MSZP-s politikus

Már Magyarországon sem nyomoznak a szocialisták egykori palamenti képviselője, Legény Zsolt ügyében, akinek a kocsijában csempészcigarettát találtak az ukrán vámosok – tudta meg a Magyar Nemzet. A két évvel ezelőtti botránynak hatalmas visszhangja volt Magyarországon, ami nem is csoda, hiszen Legény fontos pozíciókat töltött be akkori pártjában: az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szövetségének alelnöki, valamint a párt országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöki tisztségét is betöltötte, ráadásul több fontosabb bizottság tagja és vezetője, illetve az MSZP frakcióvezető-helyettese is volt egy ideig. Legény 2006 és 2010, illetve 2014 és 2018 között ült a párt országgyűlési frakciójában.

Emlékezetes, az egykori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában 2020. december 10-én bukkantak az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára.

A Beregsurány–Luzsanka határátkelő ukrán oldalán fennakadt csempészáruról az ukrán vámhatóság videót is közzétett. A határőröknek már az szemet szúrt, hogy az ukrajnai akkreditáció nélkül érkező Legény diplomata-útlevelet mutat fel, de autóján nem volt diplomatarendszám. Amikor felkérték, hogy nyissa ki az autót, diplomáciai védelemre hivatkozott, így kihívták a magyar konzulátus képviselőit, akiknek a jelenlétében felnyitották a csomagtartót. Legény aznap este fél tizenegy után pár perccel gyalogosan belépett a beregsurányi közúti határátkelőhelyen Magyarország területére, a személygépkocsiját és az abban talált több mint 11 ezer doboz cigarettát az ukrán hatóságok lefoglalták.