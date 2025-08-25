bankautomatapolgármesterpénzintézetatm

Folyamatosan kiürülnek az ATM-ek ezen a kis magyar településen, kiderült, mi az oka

Sok a panasz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25.
Panaszkodnak az abonyiak, hogy a városban található bankautomaták havi rendszerességgel kiürülnek, és a meghibásodások miatt van, hogy nem jutnak a helyiek a pénzükhöz – adta hírül a Szoljon. 

A városvezetés gyorsan cselekedett. Mind a három pénzintézetet megkeresték, amelynek a településen van automatája. Pető Zsolt polgármester arra is kérte a pénzintézeteket, hogy fontolják meg további eszközök telepítését is. Azonban a portál azt írja, Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.

Az, hogy gyakran egyszerre ürülnek ki a bankautomaták, azért van, mert Abonyban három pénzintézet működtet ATM-et, és mindet ugyanaz a vállalat tölti. Az ügy megoldását a Szoljon cikkében olvashatja. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

