Folyamatosan kiürülnek az ATM-ek ezen a kis magyar településen, kiderült, mi az oka

A városvezetés gyorsan cselekedett. Mind a három pénzintézetet megkeresték, amelynek a településen van automatája. Pető Zsolt polgármester arra is kérte a pénzintézeteket, hogy fontolják meg további eszközök telepítését is. Azonban a portál azt írja, Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.