Panaszkodnak az abonyiak, hogy a városban található bankautomaták havi rendszerességgel kiürülnek, és a meghibásodások miatt van, hogy nem jutnak a helyiek a pénzükhöz – adta hírül a Szoljon.
Folyamatosan kiürülnek az ATM-ek ezen a kis magyar településen, kiderült, mi az oka
Sok a panasz.
A városvezetés gyorsan cselekedett. Mind a három pénzintézetet megkeresték, amelynek a településen van automatája. Pető Zsolt polgármester arra is kérte a pénzintézeteket, hogy fontolják meg további eszközök telepítését is. Azonban a portál azt írja, Abonyban a szükséges számú ATM rendelkezésre áll, a tranzakciók száma pedig nem indokolja új készülék telepítését.
Az, hogy gyakran egyszerre ürülnek ki a bankautomaták, azért van, mert Abonyban három pénzintézet működtet ATM-et, és mindet ugyanaz a vállalat tölti. Az ügy megoldását a Szoljon cikkében olvashatja.
