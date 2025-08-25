Bálint BotondrapidMagyarország

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó

Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása. Ukrajna így akarja büntetni Magyarországot, amiért hazánk nem támogatja szomszédunk uniós tagságát valamint azt, hogy mi a béke pártján állunk. Hogy lesz-e „a török áfium ellen orvosság”, még nem tudni. Kollégáink az ukrán-magyar helyzetet elemezték a Rapidban, ahol Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa mondta el véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 17:31
Az ukránok egyre brutálisabban rúgnak bele Magyarországba, miközben mi látjuk el őket elektromos árammal, segítünk az ukrán menekülteknek és segélyeket küldünk a háborúban álló országban élőknek. Gábor Márton fel is dobta, ha mi nem adnánk energiát, Ukrajna összeomlana. Hozzátette, egy olyan ország fenyeget minket, ahol nem voltak választások, mi szolidárisak vagyunk velük, mégis többször leköptek minket az elmúlt napokban. Bálint Botond szerint az ukránok ezt csinálják nagyon hosszú ideje, mindazok ellenére, hogy a magyar diplomácia sokszor és sokat segítette Ukrajnát. Kollégánk szerint ez a dolog akkor döccent meg, miután Magyarország megszavazott egy, az ukránoknak kedvező dolgot, akik miután biztonságban és jól érezték magukat, elkezdték vegzálni a kárpátaljai magyar kisebbséget. 

De az orosz kisebbséggel is ugyanezt tették, vagyis elkezdődött a nemzetiségi elnyomás. Bálint Botond hozzátette, hogy Ukrajna megalakulása óta ment a saját szűklátókörű érdekei után és most is ezt teszi. Ha éppen olyan kedve van, hogy gyűlöli a magyarokat, akkor robbantgat a Barátság kőolajvezetéknél. Feltette azt a kérdést is, hogy hiheti el azt bárki, hogy egy pici NATO-tagország, területéhez mérten nem nagy hadserege – itt természetesen Magyarországról beszélünk – megtámadja Ukrajnát, miközben a szomszédos ország az oroszokkal háborúzik? Ez a rémtörténet sem maradt ki a pakliból, nem mellékesen. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása több ponton is bukik, mivel a kisebbségi jogokat sem érvényesíti, de ez csak egy a sokból, bár Bálint Botond szerint feltételezhető, hogy a brüsszeliták efölött is szemet hunynak geopolitikai érdekekre hivatkozva, holott itt csak üzleti érdekek vannak – tette hozzá. 

