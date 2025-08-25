Kocsis MátéyachtMagyar Péter

Magyar Péter nem áll le a hazudozással

Magyar Péter hergeli a szektáját – jegyezte meg Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 17:37
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
„Magyar Péter nem áll le a hazudozással a miniszterelnök horvát útjával kapcsolatban, így hát kezdjünk el egy hosszú, nehéz folyamatot” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: tudja, hogy lehetetlent kér Magyar Pétertől, mégis megpróbálja.

Szotyi! Tudom, ellentétes a neveltetéseddel, de kérlek, hagyd abba a hazudozást! Mindenhogy próbálod összehozni a miniszterelnököt az ikonikus jachttal, zsonglőrködsz, blöffölsz, hergeled a szektát. Mindig azt hazudtad a sajátjaidnak, hogy ismered a miniszterelnököt, azt hazudtad, hogy jóban vagy vele, de ha így lenne, ha tényleg ismernéd, akár csak annyira, mint én, akkor még neked se lenne pofád leírni (ebben persze nem vagyok biztos), hogy egy luxusjachton ül. Nem ül ott, nem is szeretne

– kezdte Kocsis Máté. Majd így folytatta:

Úgy látom, te tényleg azt gondolod, hogy soha, semmilyen következménye nem lesz a véget nem érő hazugságaidnak. Azt gondolod, hogy az egyre fogyatkozó szektád ordítása majd megvéd mindentől. Ne légy dölyfös, ne légy elbizakodott. Tudd, a miniszterelnök az ordenáré hazugságaidat nem fogja veled lerendezni, mert nem vagy a szintje. Hergelheted a szektát, de kevés lesz

 – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs) 

