Tömeges megbetegedés egy óvodában, fertőzésgyanú miatt kellett intézkedni

A hatóságok vizsgálják az egri Epreskert utcai óvodában néhány napja történt megbetegedéseket, és megtették a szükséges intézkedéseket – közölte a város polgármesteri hivatala.

Vizsgálat indult az óvodai megbetegedés után – képünk illusztráció (Fotó: MW)

Felidézték: az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Epreskert utcai Tagóvodájának egyik csoportjában február 19-én, csütörtök reggel tíz kisgyermeknél, valamint egy óvodapedagógusnál és egy dajkánál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett.

A szomszédos csoportból további négy gyermek mutatott hasonló tüneteket. A két érintett csoport közös illemhelyiséget használ, ami indokolttá tette a gyors és átfogó intézkedéseket – írja a Heol.

Az intézmény a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a többi között

haladéktalanul fertőtlenítőszeres takarítást végzett minden csoportszobában és közösségi térben, továbbá folyamatosan fertőtleníti az intézmény egész területét, és tájékoztatta a szülőket.

Az esetről az intézmény haladéktalanul értesítette az illetékes kormányhivatalt. Az élelmiszer-biztonsági felügyelet pénteken ellenőrizte a tálalókonyhákat. Az ellenőrzés hivatalos eredményére még vár az önkormányzat.

A tagintézmény vezetője a hatóságok részére napi jelentést küld, amelyeket az önkormányzat is megkap.

A helyzet alakulását folyamatosan nyomon követjük, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk a lakosságot

– közölte az egri polgármesteri hivatal.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)