Kitört a járvány a Balaton környékén, hétfőn 109 diák hiányzott az iskolából

Hétfőn az intézmény 217 tanulójából 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett, és még aznap hazaküldtek tíz gyermeket – részletezte a portálnak Vezér-Kósa Katalin főigazgató. Emellett a felnőttek sincsenek valami jó bőrben. A technikai személyzet négy főről egyre csökkent, szintén betegség miatt, így a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt komoly kihívássá vált.