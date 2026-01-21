Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolában – értesült az Origo.
Kitört a járvány a Balaton környékén, hétfőn 109 diák hiányzott az iskolából
Rendkívüli bezárás jön az intézményben.
Hétfőn az intézmény 217 tanulójából 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett, és még aznap hazaküldtek tíz gyermeket – részletezte a portálnak Vezér-Kósa Katalin főigazgató. Emellett a felnőttek sincsenek valami jó bőrben. A technikai személyzet négy főről egyre csökkent, szintén betegség miatt, így a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt komoly kihívássá vált.
Emiatt háromnapos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az iskolában.
A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon
– fűzte hozzá a főigazgató, és közölte azt is, az iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.
