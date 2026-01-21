gyermektanítási szünetetiskolajárványrendkívüli

Kitört a járvány a Balaton környékén, hétfőn 109 diák hiányzott az iskolából

Rendkívüli bezárás jön az intézményben.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 21. 19:21
illusztráció Fotó: Marijan Murat Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolában – értesült az Origo.

Hétfőn az intézmény 217 tanulójából 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett, és még aznap hazaküldtek tíz gyermeket – részletezte a portálnak Vezér-Kósa Katalin főigazgató. Emellett a felnőttek sincsenek valami jó bőrben. A technikai személyzet négy főről egyre csökkent, szintén betegség miatt, így a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt komoly kihívássá vált.

Emiatt háromnapos rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az iskolában. 

A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon

– fűzte hozzá a főigazgató, és közölte azt is, az iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

