Ez történik az emberi testtel, amikor becsapódik a jeges Dunába

A bejegyzésben írnak a becsapódás fizikájáról és az élettani hatásairól is, amelyek nem túl szívderítő képet vázolnak az érdeklődő publikum avatatlan szemei elé. A jelenlegi alacsony vízállás miatt ugyanis a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság meghaladja a 15–20 métert, ami azt jelenti, hogy ebben a magasságban a szabadesés ideje mindössze 1,5–1,7 másodperc, miközben a test irányíthatatlanul gyorsul fel nagyjából 60 km/h-s sebességre. Itt jön az igazán fájdalmas rész:

​A víz felületi feszültsége ilyen sebességnél »falként« viselkedik,

az érkező testet érő lassulási erő pedig olyan mértékű, amely képes a belső szerveket – májat, lépet – megrepeszteni, és szinte minden esetben azonnali eszméletvesztést okoz.