„Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik” – ezzel a felütéssel indítja a bejegyzését a Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium.
Egressy Mátyást búcsúztatja a Vörösmarty Mihály Gimnázium + fotó
„Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen” – fogalmaznak.
Írnak arról is, a hétvégén példátlan megmozdulás történt a hétvégén Egressy Mátyás végzős diákjukkal kapcsolatban.
Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni!
– hangsúlyozzák, és hozzáfűzik, fájó szívvel írják, amit eddig nem tudtak megosztani. A szülők tájékoztatása és a közleménye után kiderült, hogy búcsúzniuk kell.
További Belföld híreink
Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan
– írják. Közölték azt is, hogy osztoznak a család fájdalmában, és fogják az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Egressy Mátyás szombat hajnalban ment el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, azonban többé nem ért haza. A cikkeinket a témában alább találja.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: Felháborító a hóeltakarítás helyzete Budapesten + videó
„Továbbra is várjuk, hogy Karácsony Gergely cselekedjen” – fogalmazott a politikus.
Halál a temetőnél
Kirepült az autójából egy férfi, miután lecsúszott az útról, és balesetezett.
Néhány óra alatt hat embert élesztettek újra sikeresen a mentők
Egymástól távoli helyszíneken, különböző élethelyzetekben.
Tuzson Bence: A rekordhideg miatt napirenden a rezsicsökkentés fejlesztése
„A rekordhideg nem enged a szorításából!” – írta közösségi oldalán Tuzson Bence.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: Felháborító a hóeltakarítás helyzete Budapesten + videó
„Továbbra is várjuk, hogy Karácsony Gergely cselekedjen” – fogalmazott a politikus.
Halál a temetőnél
Kirepült az autójából egy férfi, miután lecsúszott az útról, és balesetezett.
Néhány óra alatt hat embert élesztettek újra sikeresen a mentők
Egymástól távoli helyszíneken, különböző élethelyzetekben.
Tuzson Bence: A rekordhideg miatt napirenden a rezsicsökkentés fejlesztése
„A rekordhideg nem enged a szorításából!” – írta közösségi oldalán Tuzson Bence.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!