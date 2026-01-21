vörösmarty mihály gimnáziumEgressy Mátyásbúcsúemlék

Egressy Mátyást búcsúztatja a Vörösmarty Mihály Gimnázium + fotó

„Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen” – fogalmaznak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 13:03
illusztráció Forrás: Pexels
„Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik” – ezzel a felütéssel indítja a bejegyzését a Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium.

Írnak arról is, a hétvégén példátlan megmozdulás történt a hétvégén Egressy Mátyás végzős diákjukkal kapcsolatban. 

Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni!

– hangsúlyozzák, és hozzáfűzik, fájó szívvel írják, amit eddig nem tudtak megosztani. A szülők tájékoztatása és a közleménye után kiderült, hogy búcsúzniuk kell. 

Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan

– írják. Közölték azt is, hogy osztoznak a család fájdalmában, és fogják az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Egressy Mátyás szombat hajnalban ment el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, azonban többé nem ért haza. A cikkeinket a témában alább találja. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

