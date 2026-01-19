Még mindig eltűntként keresi a rendőrség Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiút, aki pénteken indult bulizni az Ötkertbe, és azóta sem tért haza. A sportklub, ahol teniszezett, feketére változtatta a borítóképét, most pedig az iskolája is kitűzte a homlokzatára a fekete zászlót – írja a BorsOnline.
Egressy Mátyás iskolája kitűzte a fekete zászlót
A tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.
Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyre ment a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza, ezért a családja bejelentette az eltűnését, a kereséséhez rengeteg önkéntes csatlakozott.
Eddig annyit lehet tudni, hogy a fiatalt többen látni vélték a városban, többek között az Örs vezér terén is látták fiatalok.
Közben előkerült egy térfigyelő kamera felvétele is, amelyen az látható, hogy valaki a Lánchídról a jéghideg Dunába zuhan, később a korlátnál találtak egy, a fiúéhoz hasonló kulcscsomót, amelyet sajtóinformációk szerint az édesapja már azonosított is.
A Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatára kitették a fekete zászlót, a BorsOnline munkatársa pedig egymást vigasztaló diákokat látott az iskola előtt. Bár a rendőrség hivatalosan még nem erősítette meg a gimnazista halálhírét, de az iskolájában a tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.
Matyi egy nagyon rendes srác volt és egy igazi élsportoló. Szurkoltunk neki, hogy sokra vigye a teniszben
– ezt már az egyik arra járó diák mondta. Egy társa arról beszélt, reménykednek, hogy Matyi halálhíre tévesnek bizonyul. Az igazgatóhelyettes kérésére a kegyeleti emlékhelyről fotót nem készített a lap.
Az ügy részleteiről bővebben a BorsOnline cikkében olvashat.
