egressy mátyásdiákzászlóiskolaeltűnt

Egressy Mátyás iskolája kitűzte a fekete zászlót

A tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 01. 19. 17:36
A Vörösmarty Gimnázium homlokzata Egressy Mátyás eltűnésének harmadik napján Forrás: BorsOnline
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még mindig eltűntként keresi a rendőrség Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiút, aki pénteken indult bulizni az Ötkertbe, és azóta sem tért haza. A sportklub, ahol teniszezett, feketére változtatta a borítóképét, most pedig az iskolája is kitűzte a homlokzatára a fekete zászlót – írja a BorsOnline.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyre ment a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza, ezért a családja bejelentette az eltűnését, a kereséséhez rengeteg önkéntes csatlakozott. 

Eddig annyit lehet tudni, hogy a fiatalt többen látni vélték a városban, többek között az Örs vezér terén is látták fiatalok.

Közben előkerült egy térfigyelő kamera felvétele is, amelyen az látható, hogy valaki a Lánchídról a jéghideg Dunába zuhan, később a korlátnál találtak egy, a fiúéhoz hasonló kulcscsomót, amelyet sajtóinformációk szerint az édesapja már azonosított is. 

A Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatára kitették a fekete zászlót, a BorsOnline munkatársa pedig egymást vigasztaló diákokat látott az iskola előtt. Bár a rendőrség hivatalosan még nem erősítette meg a gimnazista halálhírét, de az iskolájában a tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.

Matyi egy nagyon rendes srác volt és egy igazi élsportoló. Szurkoltunk neki, hogy sokra vigye a teniszben

– ezt már az egyik arra járó diák mondta. Egy társa arról beszélt, reménykednek, hogy Matyi halálhíre tévesnek bizonyul. Az igazgatóhelyettes kérésére a kegyeleti emlékhelyről fotót nem készített a lap.

Az ügy részleteiről bővebben a BorsOnline cikkében olvashat. 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ne bántsátok szegény Pétert! Beteg!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza-vezér legnagyobb átverése ötven pontban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu