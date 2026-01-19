Egressy Mátyás iskolája kitűzte a fekete zászlót

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyre ment a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza, ezért a családja bejelentette az eltűnését, a kereséséhez rengeteg önkéntes csatlakozott.

Eddig annyit lehet tudni, hogy a fiatalt többen látni vélték a városban, többek között az Örs vezér terén is látták fiatalok.

Közben előkerült egy térfigyelő kamera felvétele is, amelyen az látható, hogy valaki a Lánchídról a jéghideg Dunába zuhan, később a korlátnál találtak egy, a fiúéhoz hasonló kulcscsomót, amelyet sajtóinformációk szerint az édesapja már azonosított is.