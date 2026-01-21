Nagy erőkkel folyik a kutatás Egressy Mátyás után, aki január 17-én, hajnali 2 óra után távozott egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta sem tért haza – írja a rendőrségi portál.
Megszólalt a rendőrség Egressy Mátyás kereséséről + fotók
Fotókat is posztoltak a keresésről.
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Mátyás nyomára bukkanjanak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy akinek a fiúról érdemleges információja van,
a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón,
vagy – akár a névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.
