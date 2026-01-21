rendőrségtelefontanúEgressy Mátyáslánchídduna

Megszólalt a rendőrség Egressy Mátyás kereséséről + fotók

Fotókat is posztoltak a keresésről.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 21. 12:49
Fotó: Fulop Mate Forrás: Police
Nagy erőkkel folyik a kutatás Egressy Mátyás után, aki január 17-én, hajnali 2 óra után távozott egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta sem tért haza – írja a rendőrségi portál.

Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Mátyás nyomára bukkanjanak. 

Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy akinek a fiúról érdemleges információja van,

 a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón,

 vagy – akár a névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

