Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán – fogalmaz közös közleményében Egressy Mátyás családja és azt Mtk Park Teniszklub. Ebben azt írják,
Megerősítette Egressy Mátyás családja, hogy a Lánchídról szombaton leesett ember a gyermekük lehetett
Közös közleményt adott ki a család és a teniszklub.
Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye.
Hangsúlyozzák azonban, hogy a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.
„De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra” – részletezik, és ezt figyelembe véve arra kérnek mindenkit, többet között a sajtót, hogy
tartsák tiszteletben a családot, a barátokat és a teniszklubot.
További Belföld híreink
Továbbá megköszönnek minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönik az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot. „Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a családot, a barátokat, sem klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal” – fogalmaztak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szegedi kutatók is részt vettek az mRNS-vakcinák működését feltáró nemzetközi kutatásban
A Cell folyóiratban megjelent tanulmány új megvilágításba helyezi az mRNS és a lipid nanorészecskék szerepét az immunválasz kialakulásában.
Külföldön bujkáló körözött személyeket fogott el a rendőrség
Az elítéltekre ugyanazon a napon, de két külön országban csaptak le.
Újabb botrány rengeti a Tisza Pártot: kilépett az egyházi munkacsoport vezetője
A történész közösségi oldalán azt írta, hogy nem tud többé közösséget vállalni a párt céljaival és módszereivel.
Szép kövérre hízott a csillagvizsgáló asztromacskája, hamarosan meg is nézhetik az érdeklődők + fotók
Óriásmacskának is nevezik, de az igazi nevét a cikkben találja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szegedi kutatók is részt vettek az mRNS-vakcinák működését feltáró nemzetközi kutatásban
A Cell folyóiratban megjelent tanulmány új megvilágításba helyezi az mRNS és a lipid nanorészecskék szerepét az immunválasz kialakulásában.
Külföldön bujkáló körözött személyeket fogott el a rendőrség
Az elítéltekre ugyanazon a napon, de két külön országban csaptak le.
Újabb botrány rengeti a Tisza Pártot: kilépett az egyházi munkacsoport vezetője
A történész közösségi oldalán azt írta, hogy nem tud többé közösséget vállalni a párt céljaival és módszereivel.
Szép kövérre hízott a csillagvizsgáló asztromacskája, hamarosan meg is nézhetik az érdeklődők + fotók
Óriásmacskának is nevezik, de az igazi nevét a cikkben találja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!