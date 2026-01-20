Egressy Mátyáscsaládlánchídeltűnt

Megerősítette Egressy Mátyás családja, hogy a Lánchídról szombaton leesett ember a gyermekük lehetett

Közös közleményt adott ki a család és a teniszklub.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 15:40
illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán – fogalmaz közös közleményében Egressy Mátyás családja és azt Mtk Park Teniszklub. Ebben azt írják, 

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye.

Hangsúlyozzák azonban, hogy a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.
„De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra” – részletezik, és ezt figyelembe véve arra kérnek mindenkit, többet között a sajtót, hogy 

tartsák tiszteletben a családot, a barátokat és a teniszklubot. 

Továbbá megköszönnek minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönik az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot. „Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a családot, a barátokat, sem klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal” – fogalmaztak. 

