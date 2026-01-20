Megerősítette Egressy Mátyás családja, hogy a Lánchídról szombaton leesett ember a gyermekük lehetett

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye.

Hangsúlyozzák azonban, hogy a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

„De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra” – részletezik, és ezt figyelembe véve arra kérnek mindenkit, többet között a sajtót, hogy