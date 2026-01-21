Enyhül a tél, de akad egy kis üröm az örömben

Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csütörtökön kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak – írja előrejelzésében a HungaroMet.
A köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése éjszaka ismét nő, majd csütörtök napközben csökken. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb hószállingózás, esetleg ónos szitálás, szitálás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt –10 és –5 fok között változik, de helyenként ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően fagypont körül, kevéssel az alatt alakul – írják.
A közösségi oldalukon megosztott videójukban azonban reménykeltő hírt közöltek. A következő napok enyhülést hozhatnak az időjárásban, és bár nem rohamos ütemben, de emelkedik a hőmérséklet. Üröm az örömben, hogy ezzel együtt nedves léghullámok érkeznek, emiatt vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk a következő napokban, tehát jó eséllyel havazás, ónos eső is előfordulhat.
