Enyhül a tél, de akad egy kis üröm az örömben

A közösségi oldalukon megosztott videójukban azonban reménykeltő hírt közöltek. A következő napok enyhülést hozhatnak az időjárásban, és bár nem rohamos ütemben, de emelkedik a hőmérséklet. Üröm az örömben, hogy ezzel együtt nedves léghullámok érkeznek, emiatt vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk a következő napokban, tehát jó eséllyel havazás, ónos eső is előfordulhat.