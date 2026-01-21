Tragédiával végződött a személykeresés Gödöllőn – írja a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO.
Mentőexpedícióra indultak a kutató-mentők Gödöllőn, de már csak a holttestet hozhatták le a hegyről
Már esélyük sem volt segíteni.
Kedden, a reggeli órákban érkezett a felkérés a Pest vármegyei rendőrségtől, miután egy öngyilkossági szándékkal eltűnt emberről érkezett hozzájuk bejelentés. Az elsődleges rendőrségi adatgyűjtés rámutatott arra, hogy az eltűnt egy erdős területen található, így a személykereső kutyások mellett Főnix – a telefonlokalizáló drón – is hadrendbe állt.
A helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdték meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. Itt találták meg a keresett embert, akin, a helyszínen tapasztaltak alapján esélyük sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni.
A rendőrségi szemle után a holttestet kötéltechnikai eszközök segítségével hoztuk fel a meredek hegyoldalról. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
