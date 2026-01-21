Mentőexpedícióra indultak a kutató-mentők Gödöllőn, de már csak a holttestet hozhatták le a hegyről

A helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdték meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. ​Itt találták meg a keresett embert, akin, a helyszínen tapasztaltak alapján esélyük sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni.

A rendőrségi szemle után a holttestet kötéltechnikai eszközök segítségével hoztuk fel a meredek hegyoldalról. ​A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.