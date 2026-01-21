rendőrségkutató mentőgödöllőholttest

Mentőexpedícióra indultak a kutató-mentők Gödöllőn, de már csak a holttestet hozhatták le a hegyről

Már esélyük sem volt segíteni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 16:35
mentőakció Gödöllőn Forrás: Facebook/HUNGO
Tragédiával végződött a személykeresés Gödöllőn – írja a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO.

Kedden, a reggeli órákban érkezett a felkérés a Pest vármegyei rendőrségtől, miután egy öngyilkossági szándékkal eltűnt emberről érkezett hozzájuk bejelentés. ​Az elsődleges rendőrségi adatgyűjtés rámutatott arra, hogy az eltűnt egy erdős területen található, így a személykereső kutyások mellett Főnix – a telefonlokalizáló drón – is hadrendbe állt. 

A helyszínen a rendőrség koordinálása mellett, a polgárőrséggel együttműködve kezdték meg a kutatást, amely a telefon helyadatainak segítségével kora délutánra már csak egy szűkebb erdősávra koncentrálódott. ​Itt találták meg a keresett embert, akin, a helyszínen tapasztaltak alapján esélyük sem volt időben megtalálni és így az életét megmenteni. 

A rendőrségi szemle után a holttestet kötéltechnikai eszközök segítségével hoztuk fel a meredek hegyoldalról. ​A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

