Mégsem ússza meg pénzbüntetéssel a férfi, aki az autója mögé kötötte a kutyáját, és úgy indult útnak

Hatvan nap elzárásra változtatta a Kecskeméti Törvényszék annak a férfinak a büntetését, akivel szemben gyorsított eljárásban 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Kecskeméti Járásbíróság állatkínzás miatt.

2026. 01. 21. 16:03
Az ítélet szerint a férfi 2025. szeptember 1-jén figyelmetlenségből nem vette észre, hogy az előző este egy ötméteres lánccal a gépjárműve vonóhorgához kikötött kutyáját a járműve után húzza. Az esetet az úton haladók észlelték és jelezték. A férfi ekkor megállt, a sérült állatot autója csomagterébe tette, majd hazavitte.

Az állat horzsolásos, dörzsöléses és nagy kiterjedésű szövethiányos sérüléseket szenvedett, bizonyos testrészein pedig a bőr is elhalt. Ennek ellenére a férfi ellátatlanul hagyta, állatorvost nem hívott. Az állatra tavaly szeptember 2-án találtak rá bejelentést követően és azonnal megkezdték az orvosi ellátását, ami közel két hónapig tartott, amely időszak első hetében intenzív napi kezelésre szorult, kapott infúziót, injekciót, antibiotikumot és egyéb gyógyszereket is. 

A megfelelő ellátás és kezelés hiányában fertőzésveszély, illetve intoxikáció veszélye állt fenn, ami akár az állat pusztulását is okozhatta volna.

Az elsőfokú ítélettel szemben a Főügyészség elzárás kiszabása, a vádlott és a védő elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A törvényszék tárgyalást tartott, amelyen kihallgatta a helyszíni szemlén megjelent állatorvosokat, továbbá beszerezte az állatorvosi dokumentációt. Ennek alapján megállapította, hogy az elsőfokú bíróság megalapozottan vetette el a vádlott azon védekezését, miszerint az állat sérüléseit – amelyeket maga által sem vitatottan figyelmetlenségből ő okozott – részben ellátta és azok rosszabbra fordulása esetén állatorvost kívánt hívni.

Osztotta a Főügyészség álláspontját, miszerint a büntetési célok – megelőzés – biztosításához szabadságelvonással járó büntetés, azaz elzárás szükséges és az elsőfokú ítéletet ebben a tekintetben megváltoztatta. Az ítélet jogerős. 

