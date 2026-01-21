Mégsem ússza meg pénzbüntetéssel a férfi, aki az autója mögé kötötte a kutyáját, és úgy indult útnak

Az elsőfokú ítélettel szemben a Főügyészség elzárás kiszabása, a vádlott és a védő elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A törvényszék tárgyalást tartott, amelyen kihallgatta a helyszíni szemlén megjelent állatorvosokat, továbbá beszerezte az állatorvosi dokumentációt. Ennek alapján megállapította, hogy az elsőfokú bíróság megalapozottan vetette el a vádlott azon védekezését, miszerint az állat sérüléseit – amelyeket maga által sem vitatottan figyelmetlenségből ő okozott – részben ellátta és azok rosszabbra fordulása esetén állatorvost kívánt hívni.