Baleset érte otthonában Magyarország volt miniszterelnökét, Medgyessy Pétert, meg is kellett műteni – értesült a Blikk.
Baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, műteni kellett Medgyessy Pétert
Hosszadalmas felépülés vár rá.
A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája
– fogalmazott a portálnak Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya. Egyúttal mindenkit megnyugtatott, ezen kívül nagyobb baj nincs. Az incidensről maga Medgyessy is megszólalt, ő azt mondta:
szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába.
Hozzáfűzte, hosszadalmas felépülésre számíthat, hat hetet mondtak neki az orvosok, fejtegette, és elárulta azt is, hogy most még fáj a sérülése, de azért bízik benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. „Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – fűzte hozzá.
További Belföld híreink
Medgyessy Péter ma már nem politizál aktívan, 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. között volt Magyarország miniszterelnöke.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A devizahiteleseket is az út szélén hagyná Magyar Péter
Meglepő helyről érte kritika a Tisza Párt elnökét.
Jelentősen javítottak helyezésükön a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban + videó
A miniszter szerint 12 magyar egyetem már a világ legjobb öt százalékában szerepel.
Mentőexpedícióra indultak a kutató-mentők Gödöllőn, de már csak a holttestet hozhatták le a hegyről
Már esélyük sem volt segíteni.
Egyre jobban terjed az influenza, van, ahol már látogatási tilalmat rendeltek el
A betegek és az egészségügyi dolgozók védelmét szolgálja a korlátozás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A devizahiteleseket is az út szélén hagyná Magyar Péter
Meglepő helyről érte kritika a Tisza Párt elnökét.
Jelentősen javítottak helyezésükön a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban + videó
A miniszter szerint 12 magyar egyetem már a világ legjobb öt százalékában szerepel.
Mentőexpedícióra indultak a kutató-mentők Gödöllőn, de már csak a holttestet hozhatták le a hegyről
Már esélyük sem volt segíteni.
Egyre jobban terjed az influenza, van, ahol már látogatási tilalmat rendeltek el
A betegek és az egészségügyi dolgozók védelmét szolgálja a korlátozás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!