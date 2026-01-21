balesettornóczky anitaműtétminiszterelnök

Baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, műteni kellett Medgyessy Pétert

Hosszadalmas felépülés vár rá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 17:09
Medgyessy Péter volt miniszterelnök és nevelt lánya, Tornóczky Anita a 17. vizes világbajnokság megnyitója elõtt a Lánchíd pesti hídfõjénél 2017. július 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Baleset érte otthonában Magyarország volt miniszterelnökét, Medgyessy Pétert, meg is kellett műteni – értesült a Blikk. 

A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája

 – fogalmazott a portálnak Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya. Egyúttal mindenkit megnyugtatott, ezen kívül nagyobb baj nincs. Az incidensről maga Medgyessy is megszólalt, ő azt mondta: 

szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába.

Hozzáfűzte, hosszadalmas felépülésre számíthat, hat hetet mondtak neki az orvosok, fejtegette, és elárulta azt is, hogy most még fáj a sérülése, de azért bízik benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. „Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – fűzte hozzá

Medgyessy Péter ma már nem politizál aktívan, 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. között volt Magyarország miniszterelnöke.

