Baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, műteni kellett Medgyessy Pétert

A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája

– fogalmazott a portálnak Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya. Egyúttal mindenkit megnyugtatott, ezen kívül nagyobb baj nincs. Az incidensről maga Medgyessy is megszólalt, ő azt mondta:

szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába.

Hozzáfűzte, hosszadalmas felépülésre számíthat, hat hetet mondtak neki az orvosok, fejtegette, és elárulta azt is, hogy most még fáj a sérülése, de azért bízik benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. „Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – fűzte hozzá.