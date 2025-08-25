Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Kocsis MátétényekbaloldalFideszkormánypártMárki-Zay PéterMagyar Péter

Kocsis Máté: Választáskor nálunk van a jókedv, ott meg a szomorú Vadai Ágnesek

Bukott elődei után most épp Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, tényként kezelve a kormány bukását. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, mire számíthat a baloldal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 10:01
Forrás: Borítókép: Ellenzéki gyűlés (Fotó: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába mondogatja az ellenzék folyton, hogy a kormánypártok attól rettegnek, elveszítik az épp soron következő választást, a végén sosincs igazuk – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője legfrissebb bejegyzésében azt írta: 

12 éve rettegünk az ellenzék szerint. De a választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek. Úgy látszik, akkor már nem félünk.

Köztudott, a baloldal állandóan azzal próbál erőt demonstrálni, hogy a Fidesz garantáltan el fogja veszíteni a választást. Ezzel próbálkozott már Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Márki-Zay Péter is, most pedig Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, azt hangoztatva, aznap majd elbukik az Orbán-kormány. Eddig egyiküknek sem volt igaza.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.