Kocsis Máté: Választáskor nálunk van a jókedv, ott meg a szomorú Vadai Ágnesek

Hiába mondogatja az ellenzék folyton, hogy a kormánypártok attól rettegnek, elveszítik az épp soron következő választást, a végén sosincs igazuk – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője legfrissebb bejegyzésében azt írta:

12 éve rettegünk az ellenzék szerint. De a választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek. Úgy látszik, akkor már nem félünk.

Köztudott, a baloldal állandóan azzal próbál erőt demonstrálni, hogy a Fidesz garantáltan el fogja veszíteni a választást. Ezzel próbálkozott már Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Márki-Zay Péter is, most pedig Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, azt hangoztatva, aznap majd elbukik az Orbán-kormány. Eddig egyiküknek sem volt igaza.