Nagy riadalom Miskolcon, füstbe borult az Avasi kilátó + videó

Hétfő este füstöt észleltek a miskolci Avasi kilátó környékén, ezért a helyi tűzoltók perceken belül a helyszínre vonultak – írja a Boon.
A vizsgálat során kiderült, hogy nem maga a kilátó gyulladt ki, hanem
az épület alsó részén működő elektromos trafó füstölt.
A beavatkozó egységek biztosították a területet, de nagy lánggal égő tűz oltását nem kellett végezni.
A helyszínen a város vezetése és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is tájékozódott az eseményekről.
A közösségi médiában több videó és bejegyzés is megjelent a füsttel kapcsolatban, különösen azért, mert az Avasi kilátó nemcsak kilátóként, hanem adó- és híradástechnikai toronyként is működik.
Az eddigi intézkedések alapján a szakemberek sikeresnek ítélték a beavatkozást, és nem alakult ki súlyos káresemény.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!