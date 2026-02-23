Nagy riadalom Miskolcon, füstbe borult az Avasi kilátó + videó

Hétfő este füstöt észleltek a miskolci Avasi kilátó környékén, ezért a helyi tűzoltók perceken belül a helyszínre vonultak – írja a Boon.

A vizsgálat során kiderült, hogy nem maga a kilátó gyulladt ki, hanem

az épület alsó részén működő elektromos trafó füstölt.

A beavatkozó egységek biztosították a területet, de nagy lánggal égő tűz oltását nem kellett végezni.

A helyszínen a város vezetése és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is tájékozódott az eseményekről.

A közösségi médiában több videó és bejegyzés is megjelent a füsttel kapcsolatban, különösen azért, mert az Avasi kilátó nemcsak kilátóként, hanem adó- és híradástechnikai toronyként is működik.

Az eddigi intézkedések alapján a szakemberek sikeresnek ítélték a beavatkozást, és nem alakult ki súlyos káresemény.