Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó

Lázár János szerint háborúra készülnek azok az országok, ahol újra bevezetik a sorkötelezettséget. Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: a huszadik század tapasztalatai miatt hazánknak ki kell maradnia a háborúból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 21:02
DPK gyűlés Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor a garancia arra, hogy ki tudunk maradni az ukrajnai háborúból – fogalmazott Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfóról megosztott videóban elmondta: a huszadik század és másfél millió áldozat után minden háborús balhéból ki kell maradni.

Emlékeztetett, hogy eközben Németországban, Horvátországban és Franciaországban bevezetik a sorkatonai szolgálatot, míg Romániában összeírják a 16-18 éves fiatal magyar gyerekeket. Lázár megjegyezte, hogy ha neki nem hisznek, akkor legalább a fülüknek és szemüknek higgyenek, mikor híreket olvasnak és hallanak.

Abban az országban, ahol a sorkatonai szolgálatot bevezetik a huszonéves gyerekeknek, ott háborúra készülnek

– tette hozzá.

A miniszter szerint ha Ukrajna nem kapna pénzügyi forrásokat, akkor a háborúnak három napon belül vége lenne, mert az ukránoknak egy fillérjük sincs.

Minél több pénzt adnak az ukránoknak, annál több ember fog meghalni

– fogalmazott Lázár János.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
