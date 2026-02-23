Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó

Orbán Viktor a garancia arra, hogy ki tudunk maradni az ukrajnai háborúból – fogalmazott Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfóról megosztott videóban elmondta: a huszadik század és másfél millió áldozat után minden háborús balhéból ki kell maradni.

Emlékeztetett, hogy eközben Németországban, Horvátországban és Franciaországban bevezetik a sorkatonai szolgálatot, míg Romániában összeírják a 16-18 éves fiatal magyar gyerekeket. Lázár megjegyezte, hogy ha neki nem hisznek, akkor legalább a fülüknek és szemüknek higgyenek, mikor híreket olvasnak és hallanak.

Abban az országban, ahol a sorkatonai szolgálatot bevezetik a huszonéves gyerekeknek, ott háborúra készülnek

– tette hozzá.

A miniszter szerint ha Ukrajna nem kapna pénzügyi forrásokat, akkor a háborúnak három napon belül vége lenne, mert az ukránoknak egy fillérjük sincs.

Minél több pénzt adnak az ukránoknak, annál több ember fog meghalni

– fogalmazott Lázár János.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)