Remekül sikerült a Ferencváros főpróbája a Ludogorec elleni El-visszavágó előtt

Az MTK legutóbb csaknem négy éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket. Akkor a kék-fehérek a bennmaradásért küzdöttek, a Fradi már biztos bajnokként lépett pályára. Azóta az NB I-es találkozóikon hat ferencvárosi siker és két döntetlen született, ősszel a Groupama Arénában 4-1-re győzött az FTC. Robbie Keane együttese a bajnokságban legutóbb a Zalaegerszeg, az Európa-ligában pedig a Ludogorec ellen szenvedett vereséget, így a zöld-fehérek mindenképpen javítani akartak az örökrangadón, mielőtt csütörtökön újra szembenéznének a Ludogoreccel.

Horváth Artúr, az MTK (k) és Elton Acolatse, a Ferencváros játékosa az MTK Budapest–Ferencvárosi TC mérkőzésen harcol a labdáért. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros szerzett vezetést

Lendületesen kezdett a magyar rekordbajnok. A 10. percben Acolatse lódult meg a szélen, Szépe nem bírta a versenyfutást, majd vendégek szélsőjének középre lőtt labdáját az MTK kapusa, Hegyi hatástalanította. Bő tíz perccel később veszélyeztettek a hazaiak, de a kék-fehérek szabadrúgása után Vitályos lövése egy ferencvárosi lábról szögletre vágódott. A 25. percben Gruber kapu elé ívelt szabadrúgásánál Hegyi bizonytalankodott, majd Szalai lövését a hazai védelem blokkolni tudta.

Az első fél óra után az MTK nem volt alárendelt szerepben, de egy nagy hiba miatt mégis hátrányba került a hazai együttes: a 34. percben Romao rúgta előre a labdát, amit a kék-fehérek védője, Beriasvili elfejelt Kovacic elől, de közben Hegyi is kifutott a kapujából, hogy megkaparintsa a játékszert. A két csapattárs nem értette meg egymást, így a labdára a Fradi horvát csatára csapott le, majd tizenöt méterről az üres kapuba gurított. A bekapott gól nem törte meg Pinezits Máté csapatát, akik a 40. percben Szépe fejesével majdnem egyenlítettek. Az első félidőben nem született több találat.

Az eső sem zavarta a Fradit

A második félidőben eleredt, szakadó eső ellenére a hazaiak tovább erőltették a támadásokat a csúszóssá vált pályán, igaz, próbálkozásaikat kevés siker koronázta. Az 55. percben Raemaekers lövése után alig kerülte el a hazaiak kapuját, de két perccel később mégis sikerült újabb gólt szereznie Robbie Keane csapatának. Az 57. percben Gruber passzolt a végig nagyon aktívan játszó Acolatséhoz, a Fradi játékosa ezt követően betört a tizenhatoson belülre és tizenöt méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát.