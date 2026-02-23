NB IFerencvárosGruber ZsomborMTKRobbie KeaneElton Acolat

Remekül sikerült a Ferencváros főpróbája a Ludogorec elleni El-visszavágó előtt

A labdarúgó NB I 23. fordulója örökrangadójával zárult hétfő este. Az MTK hazai pályán fogadta a Ferencváros csapatát, amely már az első félidőben megszerezte a vezetést, a másodikban a zuhogó eső ellenére is növelte előnyét a Fradi Acolatse és Madarász révén. A hajrában szépített az MTK, de a Fradi győzelme így sem forgott veszélyben. Robbie Keane együttese 3-1-re nyert, a zöld-fehérek készülhetnek a Ludogorec elleni Európa-liga visszavágóra csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 22:10
A Ferencváros játékosainak gólöröme
A Ferencváros játékosainak gólöröme Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MTK legutóbb csaknem négy éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket. Akkor a kék-fehérek a bennmaradásért küzdöttek, a Fradi már biztos bajnokként lépett pályára. Azóta az NB I-es találkozóikon hat ferencvárosi siker és két döntetlen született, ősszel a Groupama Arénában 4-1-re győzött az FTC. Robbie Keane együttese a bajnokságban legutóbb a Zalaegerszeg, az Európa-ligában pedig a Ludogorec ellen szenvedett vereséget, így a zöld-fehérek mindenképpen javítani akartak az örökrangadón, mielőtt csütörtökön újra szembenéznének a Ludogoreccel.

Horváth Artúr, az MTK (k) és Elton Acolatse, a Ferencváros játékosa az MTK Budapest - Ferencvárosi TC mérkőzésen harcol a labdáért.
Horváth Artúr, az MTK (k) és Elton Acolatse, a Ferencváros játékosa az MTK Budapest–Ferencvárosi TC mérkőzésen  harcol a labdáért. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros szerzett vezetést

Lendületesen kezdett a magyar rekordbajnok. A 10. percben Acolatse lódult meg a szélen, Szépe nem bírta a versenyfutást, majd vendégek szélsőjének középre lőtt labdáját az MTK kapusa, Hegyi hatástalanította. Bő tíz perccel később veszélyeztettek a hazaiak, de a kék-fehérek szabadrúgása után Vitályos lövése egy ferencvárosi lábról szögletre vágódott. A 25. percben Gruber kapu elé ívelt szabadrúgásánál Hegyi bizonytalankodott, majd Szalai lövését a hazai védelem blokkolni tudta. 

Az első fél óra után az MTK nem volt alárendelt szerepben, de egy nagy hiba miatt mégis hátrányba került a hazai együttes: a 34. percben Romao rúgta előre a labdát, amit a kék-fehérek védője, Beriasvili elfejelt Kovacic elől, de közben Hegyi is kifutott a kapujából, hogy megkaparintsa a játékszert. A két csapattárs nem értette meg egymást, így a labdára a Fradi horvát csatára csapott le, majd tizenöt méterről az üres kapuba gurított. A bekapott gól nem törte meg Pinezits Máté csapatát, akik a 40. percben Szépe fejesével majdnem egyenlítettek. Az első félidőben nem született több találat.

Az eső sem zavarta a Fradit

A második félidőben eleredt, szakadó eső ellenére a hazaiak tovább erőltették a támadásokat a csúszóssá vált pályán, igaz, próbálkozásaikat kevés siker koronázta. Az 55. percben Raemaekers lövése után alig kerülte el a hazaiak kapuját, de két perccel később mégis sikerült újabb gólt szereznie Robbie Keane csapatának. Az 57. percben Gruber passzolt a végig nagyon aktívan játszó Acolatséhoz, a Fradi játékosa ezt követően betört a tizenhatoson belülre és tizenöt méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. 

A Ferencváros játékosai nem adtak sok esélyt az MTK-nak a második félidőben
A Ferencváros játékosai nem adtak sok esélyt az MTK-nak a második félidőben. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Az újabb vendégtalálat után picit keményebbé vált a játék a pályán, a Gruber elleni belépő után Németh Hunor, majd Németh Krisztián is sárga lapot kapott, utóbbi Zachariassen lábára tartott rá. A 74. percben saját térfelén vesztett labdát az MTK, és ezt a Fradi újabb góllal büntette meg: Yusuf Gruberhez passzolt, akinek tizenhét méteres lövését Hegyi védte, de a kipattanó azonban Madarász elé került, aki tizenegy méterről nem hibázta el a bal alsó sarkot, a hazaiak kapusa csak beleérni tudott a lövésbe. Madarász élete első NB I-es gólját szerezte.

Az utolsó tíz percben már elállt az eső, de ez sem segített az MTK-n, akiket több ízben csak a vendégek rossz helyzetkihasználása mentett meg az újabb góltól. A kék-fehérek 87. percben egy szép összjáték után betaláltak, de a Ferencváros győzelme már nem forgott veszélyben.

A második Fradi ezzel újra három pontra megközelítette az éllovas ETO FC-t. Az MTK a 9., két ponttal van a vonal felett.

Labdarúgó NB I, 23. forduló:

szombat

  • Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 2-2 (1-2), Nyíregyháza, 4355 néző, jv.: Hanyecz, gólszerzők: Kovács M. (21.), Dreskovic (59.), illetve Bíró (28.), Jovicic (33.)
  • Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 0-2 (0-2), Miskolc, 200 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Golla (5.), Lukács (40.)
  • Újpest–Diósgyőri VTK 2-1 (2-0), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Vlijter (20.), Gradisar (22.), illetve Croizet (88. – 11-esből)

vasárnap

hétfő

  • MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1-3 (0-1), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4872 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Jurek (87.), illetve Kovacic (34.), Acolatse (57.) Madarász (74.)

A tabella ITT érhető el.

Az előző örökrangadó:
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelektájékoztatás

Kicsit sok az információ!

Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.