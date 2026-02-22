Csak magát hibáztathatja a Zalaegerszeg az elvesztett pontokért

Pénteken hatalmas mennyiségű hó zúdult le Zalára. A ZTE Aréna gyepét is húszcentis hótakaró borította be, a borúlátóbbak talán nem is hitték, hogy ott vasárnap délután meccset lehet majd játszani. Ám a derűlátók nyertek: sopánkodás helyett pályamunkások, játékosok, edzők, alkalmazottak és főleg szurkolók tolták, lapátolták a havat, és vasárnap reggelre tökéletes állapotúra varázsolták a pályát, a Zalaegerszeg fogadhatta a Debrecent az NB I-es bajnokságban.

Zalaegerszeg összefogott annak érdekében, hogy legyen meccs vasárnap délután. Forrás: Facebook/ZTE

Nem a véletlen hozta össze ezt példás összefogást: a csapat szárnyalt a bajnokság második harmadában, mindössze két vereséget szenvedett el, ellenben hét meccset megnyert, és jelentősen elmozdult felfelé a kiesőzónától. A Debrecennel szemben pedig van mit törlesztenie: az előző tíz összecsapásukból egy ZTE-siker mellett nyolcat a DVSC nyert meg, legutóbb novemberben 2-1-re nyertek a piros-fehérek. A Loki most is a három pontért utazta keresztül az egész országot, hiszen érdekelt a dobogós helyekért zajló harcban.

A Zalaegerszeg nem csak veszélyeztetett

Nemigen alakult ki folyamatos játék, mindkét fél sokat hibázott a labda birtokában. A Debrecen próbált meg irányítani, le is támadott, de a hazai kontrák veszélyesebbek voltak a vendégek próbálkozásainál, mi több, a csatárok két ziccert is elhibáztak. Aztán a 24. percben bejött a ZTE számítása: Kiss remekül tekerte balról középre a labdát, Lang felett elszállt a labda, de így jó lett Perazának, a Costa Rica-i pedig a bal sarokba fejelt.

A zalaegerszegi játékos mozdulata látványos, de nem lett belőle gól. Fotó: MTI/Katona Tibor

A második félidő elején a ZTE még közelebb kerülhetett volna a győzelemhez, Maxsuell nagyszerűen ugratta ki Joao Victort, a brazil támadó remekül vitte el Erdélyi mellett a labdát, majd az üres kapu helyett a bal sarok mellé gurított… Ez meg is bosszulta magát, mert a 64. percben Dzsudzsák középről parádésan tálalt a kilépő Guerrero elé, aki megelőzte a bizonytalanul kilépő Gundel Takácsot, és a kapuba fejelt a kapus felett.

A hajrára fordulva mindkét csapat meg-megindult a döntő gól megszerzéséért, ám szabályos körülmények között ez egyiküknek sem sikerült.