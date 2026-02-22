Csak magát hibáztathatja a Zalaegerszeg az elvesztett pontokért

Rendkívüli

Nem sokon múlott, hogy az NB I 23. fordulójának az első vasárnapi meccse elmarad. Zalaegerszeg vastag hólepel alá szorult, így a pálya is alkalmatlannak látszott a játékra, ám óriási összefogással sikerült alkalmassá tenni. A Debrecen volt a ZTE vendége, és a hazai csapat veszélyesebben futballozott ellenfelénél, és az első félidőben vezetést is szerzett. A fordulást követően a házigazda az évad helyzetét is kihagyta, és csak magát okolhatja a győzelem elmaradásáért, miután a DVSC kiegyenlített.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 16:53
Várkonyi Bence, a Zalaegerszeg védője és Bárány Donát, a DVSC csatára nagy harcot vívott egymással. Fotó: MTI/Katona Tibor
Pénteken hatalmas mennyiségű hó zúdult le Zalára. A ZTE Aréna gyepét is húszcentis hótakaró borította be, a borúlátóbbak talán nem is hitték, hogy ott vasárnap délután meccset lehet majd játszani. Ám a derűlátók nyertek: sopánkodás helyett pályamunkások, játékosok, edzők, alkalmazottak és főleg szurkolók tolták, lapátolták a havat, és vasárnap reggelre tökéletes állapotúra varázsolták a pályát, a Zalaegerszeg fogadhatta a Debrecent az NB I-es bajnokságban.

Egész Zalaegerszeg összefogott a hó eltakarítására
Zalaegerszeg összefogott annak érdekében, hogy legyen meccs vasárnap délután. Forrás: Facebook/ZTE

Nem a véletlen hozta össze ezt példás összefogást: a csapat szárnyalt a bajnokság második harmadában, mindössze két vereséget szenvedett el, ellenben hét meccset megnyert, és jelentősen elmozdult felfelé a kiesőzónától. A Debrecennel szemben pedig van mit törlesztenie: az előző tíz összecsapásukból egy ZTE-siker mellett nyolcat a DVSC nyert meg, legutóbb novemberben 2-1-re nyertek a piros-fehérek. A Loki most is a három pontért utazta keresztül az egész országot, hiszen érdekelt a dobogós helyekért zajló harcban.

A Zalaegerszeg nem csak veszélyeztetett

Nemigen alakult ki folyamatos játék, mindkét fél sokat hibázott a labda birtokában. A Debrecen próbált meg irányítani, le is támadott, de a hazai kontrák veszélyesebbek voltak a vendégek próbálkozásainál, mi több, a csatárok két ziccert is elhibáztak. Aztán a 24. percben bejött a ZTE számítása: Kiss remekül tekerte balról középre a labdát, Lang felett elszállt a labda, de így jó lett Perazának, a Costa Rica-i pedig a bal sarokba fejelt.

Zalaegerszeg, 2026. február 22. Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, a Zalaegerszeg (b), valamint Kusnyír Erik (k) és Maximilian Hofmann (j), a DVSC játékosai a labdarúgó Fizz Liga 23. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - Debreceni VSC mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2026. február 22-én. MTI/Katona Tibor
A zalaegerszegi játékos mozdulata látványos, de nem lett belőle gól. Fotó: MTI/Katona Tibor

A második félidő elején a ZTE még közelebb kerülhetett volna a győzelemhez, Maxsuell nagyszerűen ugratta ki Joao Victort, a brazil támadó remekül vitte el Erdélyi mellett a labdát, majd az üres kapu helyett a bal sarok mellé gurított… Ez meg is bosszulta magát, mert a 64. percben Dzsudzsák középről parádésan tálalt a kilépő Guerrero elé, aki megelőzte a bizonytalanul kilépő Gundel Takácsot, és a kapuba fejelt a kapus felett. 

A hajrára fordulva mindkét csapat meg-megindult a döntő gól megszerzéséért, ám szabályos körülmények között ez egyiküknek sem sikerült. 

NB I, 23. forduló:

szombat

Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 2-2 (1-2), Nyíregyháza, 4355 néző, jv.: Hanyecz, gólszerzők: Kovács M. (21.), Dreskovic (59.), illetve Bíró (28.), Jovicic (33.)

Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 0-2 (0-2), Miskolc, 200 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Golla (5.), Lukács (40.)

Újpest–Diósgyőri VTK 2-1 (2-0), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Vlijter (20.), Gradisar (22.), illetve Croizet (88. – 11-esből)

vasárnap

Zalaegerszegi TE–Debreceni VSC 1-1 (1-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, jv.: Zirkelbach, gólszerzők: Peraza (24.), illetve Guerrero (64.)

Paksi FC–ETO FC 17.30 (M4 Sport+)

hétfő

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 20.00 (M4 Sport)
 

 

