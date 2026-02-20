Az MTK nagyot bukott, a ZTE óriásit ugrott, a Fraditól ennél több kell

Újabb résztávot zárt le a magyar NB I. Az élvonal bajnoksága a 22. fordulónál tart, és mivel 33 forduló után alakul ki a tabellán a végleges sorrend, a tizenkét csapat három 11 fordulóból álló szakaszt teljesít, azaz mindegyikük háromszor találkozik a mezőny többi tagjával. Természetesen május dereka a lényeges, akkor ér véget a bajnokság, a három szakasz összesítése alapján lesz az egyik csapat bajnok, kettő ezüst- és bronzérmes, kettő pedig szomorúan búcsúzik az első osztálytól, a közöttük végző csapatok pedig vagy csalódottak, mert lemaradtak a dobogóról, vagy fellélegeznek, mert megúszták a kiesést, és persze lesznek olyanok is, amelyek elégedetten mennek majd a nyári pihenőre egy hatodik, hetedik hellyel is. Az első szakasz, tehát az első tizenegy forduló október végén ezzel a részeredménnyel zárult.

Az NB I első szakaszának a tabellája

Az előző bajnokság, valamint az erőviszonyok alapján nem sok meglepetéssel szolgált a fenti tabella. Az, hogy a Paks, a Ferencváros és az ETO az élmezőnyhöz tartozott, megfelelt a papírformának, bár a tavaly májusban ezüstérmet átvevő Puskás Akadémia a hetedik helyezésével aligha örvendeztette meg a szurkolóit. Két csapat viszont egész biztosan a várakozásokon felül szerepelt,

a Kisvárda negatív gólkülönbséggel is a második pozícióban fordult rá a második szakaszra, és az újonc Kazincbarcika is tartotta a lépést a vetélytársaival. Arra persze kevesen számíthattak, hogy a kiesés elkerüléséért vívott harcban a tavaly tavasszal tulajdonosváltáson átesett Újpest is érdekelt lesz,

semmi jele nem volt még a pályán annak, hogy az anyagilag enyhén szólva is nagyszerűen álló Mol támogatja a klubot. Két fordulóval később az Újpest vezetői menesztették is a májusban szerződtetett Damir Krznar vezetőedzőt.

Az NB I egyik legnagyobb közhelye

Ezzel együtt az esélyek latolgatásakor még inkább a Nyíregyháza és a Kazincbarcika tűnt a legesélyesebbnek a kiesésre, azzal számolni lehetett, hogy a Mol téli erősítésekkel valahogyan benntartja a csapatot. És persze ott volt még az átalakuló Zalaegerszeg, amely szintén bőkezűen szórta el a pontokat, és bár az új szakmai vezetése szorgalmasan szajkózta, hogy idővel majd beérik a nyáron elkezdett munka, ez a mondat a magyar futball egyik leggyakoribb közhelye, rajtuk kívül senki sem vette komolyan. Elöl pedig jól teljesített az MTK is, érdekes kérdés volt, hogy a fiatal csapat beleszólhat-e a dobogóért zajló csatározásba.