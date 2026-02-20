NB Ilabdarúgásbajnokság

Az MTK nagyot bukott, a ZTE óriásit ugrott, a Fraditól ennél több kell

Sajátos a magyar élvonalbeli bajnokság kiírása. Az NB I tizenkét tagja 33 fordulót teljesít egy bajnoki évben, mindenki háromszor játszik a többiekkel, azaz három szakaszra bontható az idény. Az érdekesség kedvéért megnéztük, hogyan teljesített a mezőny az első szakaszban, hogyan a másodikban, és bizony rengeteg csapat helyzete megváltozott. A legnagyobb feltámadást a Zalaegerszeg, a legnagyobb visszeasést pedig az MTK produkálta.

Pajor-Gyulai László
2026. 02. 20. 5:20
Az ETO FC többek között annak is köszönheti a jelenlegi első helyét, hogy idegenben le tudta győzni a Ferencvárost a bajnokság második szakaszában
Az ETO FC többek között annak is köszönheti a jelenlegi első helyét, hogy idegenben le tudta győzni a Ferencvárost a bajnokság második szakaszában Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség
Újabb résztávot zárt le a magyar NB I. Az élvonal bajnoksága a 22. fordulónál tart, és mivel 33 forduló után alakul ki a tabellán a végleges sorrend, a tizenkét csapat három 11 fordulóból álló szakaszt teljesít, azaz mindegyikük háromszor találkozik a mezőny többi tagjával. Természetesen május dereka a lényeges, akkor ér véget a bajnokság, a három szakasz összesítése alapján lesz az egyik csapat bajnok, kettő ezüst- és bronzérmes, kettő pedig szomorúan búcsúzik az első osztálytól, a közöttük végző csapatok pedig vagy csalódottak, mert lemaradtak a dobogóról, vagy fellélegeznek, mert megúszták a kiesést, és persze lesznek olyanok is, amelyek elégedetten mennek majd a nyári pihenőre egy hatodik, hetedik hellyel is. Az első szakasz, tehát az első tizenegy forduló október végén ezzel a részeredménnyel zárult. 

Az NB I első szakasza után még a Paks vezetett
Az NB I első szakaszának a tabellája

Az előző bajnokság, valamint az erőviszonyok alapján nem sok meglepetéssel szolgált a fenti tabella. Az, hogy a Paks, a Ferencváros és az ETO az élmezőnyhöz tartozott, megfelelt a papírformának, bár a tavaly májusban ezüstérmet átvevő Puskás Akadémia a hetedik helyezésével aligha örvendeztette meg a szurkolóit. Két csapat viszont egész biztosan a várakozásokon felül szerepelt,

a Kisvárda negatív gólkülönbséggel is a második pozícióban fordult rá a második szakaszra, és az újonc Kazincbarcika is tartotta a lépést a vetélytársaival. Arra persze kevesen számíthattak, hogy a kiesés elkerüléséért vívott harcban a tavaly tavasszal tulajdonosváltáson átesett Újpest is érdekelt lesz,

semmi jele nem volt még a pályán annak, hogy az anyagilag enyhén szólva is nagyszerűen álló Mol támogatja a klubot. Két fordulóval később az Újpest vezetői menesztették is a májusban szerződtetett Damir Krznar vezetőedzőt. 

Az NB I egyik legnagyobb közhelye

Ezzel együtt az esélyek latolgatásakor még inkább a Nyíregyháza és a Kazincbarcika tűnt a legesélyesebbnek a kiesésre, azzal számolni lehetett, hogy a Mol téli erősítésekkel valahogyan benntartja a csapatot. És persze ott volt még az átalakuló Zalaegerszeg, amely szintén bőkezűen szórta el a pontokat, és bár az új szakmai vezetése szorgalmasan szajkózta, hogy idővel majd beérik a nyáron elkezdett munka, ez a mondat a magyar futball egyik leggyakoribb közhelye, rajtuk kívül senki sem vette komolyan. Elöl pedig jól teljesített az MTK is, érdekes kérdés volt, hogy a fiatal csapat beleszólhat-e a dobogóért zajló csatározásba. 

Aztán lement egy újabb szakasz, amely a múlt hét végén ért véget, és amelynek önálló tabellája így fest:

Az NB I második szakaszának a tabellája
Az NB I második szakaszának a tabellája

Első ránézésre is szembetűnőek a jelentős változások. A Zalaegerszegnél hagytuk abba, folytassul vele: a ZTE ebben a tizenegy fordulóban több mint kétszer annyi pontot szerzett, mint az első szakaszban, és különösen a védekezése javult fel látványosan: húsz helyett mindössze nyolc gólt kapott. 

Október végén aligha tett volna bárki is nagy pénzt arra, hogy a következő kört nézve a csapat a második helyen végez, összesítésben pedig az ötödik pozícióban kezdi majd a harmadik szakaszt, lényegében biztos távolságra a kieséstől.

Az is nyilvánvaló, hogy az ETO FC is a védelme javulásának köszönheti az előreugrást, hiszen október végéig tizenötször kényszerült gól miatt középkezdésre, azóta viszont ez a szám hatra csökkent, aminek öt plusz pont és első hely lett a jutalma.

A Fradi, az ETO és a DVSC is kiegyensúlyozott

A Ferencváros kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt 19, majd 21 pontjával, a gólkülönbsége sem változott markánsan, ám az biztos, hogy ennél többre lesz szüksége a címvédéshez. A Debrecen ugyanannyi pontot gyűjtött össze mindkét szakaszban (az első tabellában a gólkülönbsége helyesen 18-14), ezzel ott tudott maradni a dobogó közelében. Visszaesett viszont a tizenegy forduló után első Paks és második Kisvárda is. 

Előbbinél szembetűnő a szerzett gólok számának a csökkenése 26-ról 16-ra, utóbbi pedig feleannyi meccset nyert meg, mint korábban. Náluk is nagyobbat zuhant az MTK, amelynek már nem a dobogó, hanem a kiesőzóna sejlik fel a horizonton, és a második körben mindössze nyolc pont bezsebelésére volt képes. 

Ellentétes utat járt be az utóbbi három csapathoz képest az Újpest és a Nyíregyháza. Menet közben a nyírségi klub is edzőt váltott, Bódog Tamás éppen a második szakasz előtt érkezett, és vele négy ponttal többet szerezve nem áll kiesést jelentő helyen, persze hátra még egyáltalán nem dőlhet. A lilák is új vezetőedzővel, Szélesi Zoltánnal próbálnak előrébb jutni, és ha a tendencia marad, a középmezőnyben végezhetnek. Érdekes a Diósgyőr íve, hiszen október végén nyolcadik volt 11 ponttal, azóta 12-t tett hozzá, mégis, az utolsó helyen szerénykedik.

Innen folytatják:

Az NB I jelenlegi állása a harmadik szakasz kezdete előtt
Az NB I jelenlegi állása a harmadik szakasz kezdete előtt

Merészség lenne messzemenő következtetéseket levonni a változásokról, hiszen bármelyik csapat formája feljavulhat vagy éppen visszaeshet, azaz nem tudni, az október vége óta látható tendenciák érvényesülnek-e a harmadik szakaszban is. Sok múlik azon, hogy a Ferencváros figyelme meddig oszlik meg az NB I és a nemzetközi porond között, az ETO FC sérültjei felépülnek-e időben, a Zalaegerszeg bírja-e töretlenül a tempót, és így tovább. Jelenleg csak az sejthető, hogy a Kazincbarcikának már-már csodára lenne szüksége története első élvonalbeli szereplésének a megismétléséhez. A többit pedig majd meglátjuk.  

 

