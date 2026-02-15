NB IKisvárda Masteer GoodGyőr

Most került igazán nagy bajba a Fradi az NB I-ben

A labdarúgó NB I vasárnap esti utolsó mérkőzésén a Győr 1-0-ra legyőzte a Kisvárdát. Ezzel ennek a fordulónak a legnagyobb nyertese az ETO lett, mert a győzelemmel hárompontos előnyre tett szert a címvédő Ferencvárossal szemben, így az NB I továbbra is hallatlanul izgalmas.

2026. 02. 15. 19:38
A gólszerző, Schön Szabolcs, a Győr (b) és Bohdan Melnik, a Kisvárda játékosa Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Azzal, hogy a bajnoki címvédő Ferencváros szombaton este 3-1-es vereséget szenvedett a ZTE otthonában és azzal, hogy sem a Paks, sem a Debrecen nem tudott nyerni ebben a körben, az ETO elképesztő lehetőséghez jutott. A Kisvárda elleni meccs előtt mindenki tudta, hogy a hazaiak győzelme esetén három ponttal léphetnek meg a Ferencváros előtt az NB I-ben.

Tóth Rajmund (balra), a Győr és Toniszlav Jordanov, a Kisvárda játékosa az NB I vasárnap délutáni találkozóján. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba 

NB I: az izgalmak fokozódnak

Ehhez képest kevés néző jelent meg a győri összecsapáson, s ehhez képest sem a helyszíni nézőket, sem a tévékészülékek előtt ülőket nem kápráztatta el a mutatott játék. 

Az első 24 percben semmi sem történt, majd megszerezte a vezetést az ETO.

A kisvárdai Mbock eladta a labdát, Stefulj szerezte meg azt. Szöktetése pontosan találta meg Gravicsot, aki Schön felé továbbított. Schön köszönte szépen a tökéletes passzt, majd négy méterről higgadt befejezést választott. 1-0 a Győr javára.

Az első félidő következő 20 percében ugyanaz történt, mint a gólt megelőző 24 percben, azaz semmi. A Kisvárda tehetetlenül vergődött, az ETO pedig nem szaggatta szét magát. 

A Kisvárda itt nem nyerhetett

A második félidő második percében a gólszerző, Schön 13 méterről lőtt, de a várdai kapus ezúttal védeni tudott. Az 51. percben jött az első kisvárdai helyzet, de Mbock fölé durrantott. Élénkebb lett a meccs, de ettől sem lehettünk elájulva. A 75. perctől kezdve megváltozott a játék képe, mert a Kisvárda rájött, ha nem csinál semmit, akkor 1-0-ra kikap. Élénkebb lett ezáltal a meccs, mert a szabolcsiak elkezdtek támadni, ami az ETO számára adott lehetőséget az ellencsapásokra. 

Ez azonban a hazaiaknak is lehetőséget adott arra, hogy gyors kontrákkal lerendezzék a meccset. Benne volt a levegőben a második győri gól is, de benne is maradt: ez az 1-0 is tökéletesen elég volt a győzelemhez és ahhoz, hogy a Ferencváros előtt a Győr három ponttal vezesse a bajnokságot. 

Az utolsó percekben cserékkel húzta az időt a győri együttes, miközben a Kisvárda megmutatta, hogy sokkal több van benne annál, mint amit ezen az összecsapáson elővezetett. A 93. percben a kisvárdai Oláh a kapufára fejelt, ekkor azért biztosan felszisszentek Budapesten a IX. kerületben.

A cél azonban szentesíti az eszközt: a Győrnek ezen a napon ez az egy Schön-gól is elég volt a győzelemhez és a három pont megszerzéséhez. A forduló nagy nyertese lett az ETO, amely a bajnoki tabella első hat helyezett csapatából egyedüliként tudott nyerni ebben a körben. Ezzel lezárult az NB I második szakasza, jön az utolsó 11 meccs, s még mindig nem a Fradi áll az élen. 

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár. Gólszerzők: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. v.: Rúsz. Gólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt tizenegyesből)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3-1 (0-1), ZTE Aréna, jv.: Káprály. Gólszerző: Calderon (64), Skribek (89. – büntetőből), Daniel Lima (99.), illetve Ötvös (13.), kiállítva: Cissé (28.)
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 1-2 (0-0), Paks, 2375 néző, v.: Kovács I. Gólszerzők: Gyurkits (92.), illetve Roguljic (84.), Keita (90. – tizenegyesből)

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza 0-4 (0-3), Miskolc, jv.: Berke. Gólszerzők: Baranyai öngól (8.), Kvasina (39.), Tijani (45. – büntetőből), Oláh (91.)
  • ETO FC Győr–Kisvárda 1-0 (1-0), Győr, 2000 néző, jv: Bognár. Gól: Schön (24.)

 

