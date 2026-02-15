Most került igazán nagy bajba a Fradi az NB I-ben

Azzal, hogy a bajnoki címvédő Ferencváros szombaton este 3-1-es vereséget szenvedett a ZTE otthonában és azzal, hogy sem a Paks, sem a Debrecen nem tudott nyerni ebben a körben, az ETO elképesztő lehetőséghez jutott. A Kisvárda elleni meccs előtt mindenki tudta, hogy a hazaiak győzelme esetén három ponttal léphetnek meg a Ferencváros előtt az NB I-ben.

Tóth Rajmund (balra), a Győr és Toniszlav Jordanov, a Kisvárda játékosa az NB I vasárnap délutáni találkozóján. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

NB I: az izgalmak fokozódnak

Ehhez képest kevés néző jelent meg a győri összecsapáson, s ehhez képest sem a helyszíni nézőket, sem a tévékészülékek előtt ülőket nem kápráztatta el a mutatott játék.

Az első 24 percben semmi sem történt, majd megszerezte a vezetést az ETO.

A kisvárdai Mbock eladta a labdát, Stefulj szerezte meg azt. Szöktetése pontosan találta meg Gravicsot, aki Schön felé továbbított. Schön köszönte szépen a tökéletes passzt, majd négy méterről higgadt befejezést választott. 1-0 a Győr javára.

Az első félidő következő 20 percében ugyanaz történt, mint a gólt megelőző 24 percben, azaz semmi. A Kisvárda tehetetlenül vergődött, az ETO pedig nem szaggatta szét magát.

A Kisvárda itt nem nyerhetett

A második félidő második percében a gólszerző, Schön 13 méterről lőtt, de a várdai kapus ezúttal védeni tudott. Az 51. percben jött az első kisvárdai helyzet, de Mbock fölé durrantott. Élénkebb lett a meccs, de ettől sem lehettünk elájulva. A 75. perctől kezdve megváltozott a játék képe, mert a Kisvárda rájött, ha nem csinál semmit, akkor 1-0-ra kikap. Élénkebb lett ezáltal a meccs, mert a szabolcsiak elkezdtek támadni, ami az ETO számára adott lehetőséget az ellencsapásokra.

Ez azonban a hazaiaknak is lehetőséget adott arra, hogy gyors kontrákkal lerendezzék a meccset. Benne volt a levegőben a második győri gól is, de benne is maradt: ez az 1-0 is tökéletesen elég volt a győzelemhez és ahhoz, hogy a Ferencváros előtt a Győr három ponttal vezesse a bajnokságot.

Az utolsó percekben cserékkel húzta az időt a győri együttes, miközben a Kisvárda megmutatta, hogy sokkal több van benne annál, mint amit ezen az összecsapáson elővezetett. A 93. percben a kisvárdai Oláh a kapufára fejelt, ekkor azért biztosan felszisszentek Budapesten a IX. kerületben.

A cél azonban szentesíti az eszközt: a Győrnek ezen a napon ez az egy Schön-gól is elég volt a győzelemhez és a három pont megszerzéséhez. A forduló nagy nyertese lett az ETO, amely a bajnoki tabella első hat helyezett csapatából egyedüliként tudott nyerni ebben a körben. Ezzel lezárult az NB I második szakasza, jön az utolsó 11 meccs, s még mindig nem a Fradi áll az élen.