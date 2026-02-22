Hétgólos rangadót nyert Pakson, tovább menetel az éllovas Győr

A fordulót megelőzően a Paks a negyedik, a Győr pedig az első helyről várta az összecsapást, amit bizonyára a dobogó második és harmadik fokán álló Ferencváros és DVSC is nagy figyelemmel követett. Az ETO kilenc veretlen bajnokival a háta mögött érkezett, míg Bognár György együttese az előző három NB I-es meccsét egyaránt elvesztette, ráadásul a kupában egy óriási pofont kapott a DVTK-tól. Ha mindez nem lett volna elég baljós előjel a paksiak számára: a győriek hat meccse nem maradtak alul velük szemben.

Az ETO hétgólos meccsen nyert a Paks ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Negyedórán belül három gólt szereztek a győriek

A találkozó első kaput eltaláló lövését a Paks neve mellé jegyezhettük, Megyeri védte Horváth kísérletét. Majd a 20. percben az ETO került előnybe. Egy szerencsésen pattanó labda került Schön elé, aki hat-hét méterről talált be (0-1).

Öt perccel később megduplázták előnyüket a győriek. Bíró beadását Vitális tudta levenni a paksi tizenhatoson belül, megszelídítette a labdát, majd a védők gyűrűjében a jobb alsóba lőtt (0-2). A teljes összeomlás jeleit mutatta Bognár György együttese, a 33. percben már a harmadik vendéggól is megszületett. Hiába védett Kovácsik, a kipattanó Schön elé került, aki ballal a bal alsó sarokba lőtt, a második gólját szerezte (0-3).

Még egy negyedik gólt is hozott az első félidő, de ezt már a Paks szerezte. A 42. percben szabadrúgást végezhettek el a hazaiak: a kapu elé érkező labdát Szabó fejelte középre, a játékszer némi szerencsével Tóth elé került, aki közelről talált be (1-3). De még nem dőlhetett hátra Borbély Balázs együttese.

Hétgólos meccsen nyert az ETO, immár tíz bajnoki óta veretlen

A fordulást követően, a második játékrész első felében közel sem volt annyi történés. Komoly helyzet egyik oldalon sem adódott igazán, közben mindkét vezetőedző próbálta cserékkel frissíteni csapatát. Az utolsó húsz perchez érve többször is lezárhatta volna már a meccset a Győr, azonban a vendégek több helyzetet is elpackáztak, valamint a VAR döntése után végül egy büntetőt sem kaptak meg.

A 73. percben lőtte meg negyedik gólját az ETO: egy szöglet után Stefulj sarokkal tálalt Csinger elé, aki hat méterről volt eredményes (1-4).

Ám itt még közel sem volt vége az összecsapásnak, Bognár György együttese nem adta fel.

A negyedik győri gól után öt perccel Balogh Balázs 20 méterről talált be szabadrúgásból (2-4). Majd Lenzsér harcolt ki büntetőt a Paks javára, amit Ádám Martin a 85. percben értékesített (3-4).

A végét már kihúzta a Győr, amely így tíz bajnoki óta veretlen, és továbbra is az NB I élén áll. A győriek előnye hat pont a meccshátrányban lévő Ferencváros előtt.