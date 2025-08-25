Új esélyt kaphatnak a rákbetegek

A daganatos betegségek ellátása különösen nagy kihívást jelent az egészségügyben, ezért is kiemelt jelentőségű, ki vezeti a tatabányai kórház onkológiai osztály szakmai munkáját. A Szent Borbála Kórház most egy olyan tapasztalt szakembert köszönthet, aki hazai és nemzetközi tudását, több évtizedes gyógyító és oktatói tevékenységét állítja a betegek szolgálatába – írta a Kemma.hu vármegyei portál.

A cikkből kiderül, augusztus 1-jétől új vezető irányítja a Szent Borbála Kórház onkológiai osztályát.

Kullmann Tamás belgyógyász, onkológus főorvos vette át az osztály vezetését, aki hazai és nemzetközi tapasztalataival erősítené a tatabányai intézmény onkológiai ellátását.

Kullmann Tamásnak komoly tapasztalata van a daganatos betegségek kivizsgálásában és gyógyszeres kezelésében, a szövődmények ellátásában, valamint a műtéti és sugárterápiás beavatkozások szervezésében is. Kiemelt figyelmet fordít a daganatos betegek fájdalomcsillapítására, illetve a ritka, nehezen diagnosztizálható kórképek kezelésére. A belgyógyászat és az onkológia csaknem minden területén publikált magyar és angol nyelvű szaklapokban. A szakember további életútját, és terveit ebben a cikkben olvashatják.