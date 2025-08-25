belgyógyászfőorvosonkológusSzent Borbála Kórház

Új esélyt kaphatnak a rákbetegek

Elkötelezett szakember lett az osztályvezető.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 18:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A daganatos betegségek ellátása különösen nagy kihívást jelent az egészségügyben, ezért is kiemelt jelentőségű, ki vezeti a tatabányai kórház onkológiai osztály szakmai munkáját. A Szent Borbála Kórház most egy olyan tapasztalt szakembert köszönthet, aki hazai és nemzetközi tudását, több évtizedes gyógyító és oktatói tevékenységét állítja a betegek szolgálatába – írta a Kemma.hu vármegyei portál.

A cikkből kiderül, augusztus 1-jétől új vezető irányítja a Szent Borbála Kórház onkológiai osztályát. 

Kullmann Tamás belgyógyász, onkológus főorvos vette át az osztály vezetését, aki hazai és nemzetközi tapasztalataival erősítené a tatabányai intézmény onkológiai ellátását.

Kullmann Tamásnak komoly tapasztalata van a daganatos betegségek kivizsgálásában és gyógyszeres kezelésében, a szövődmények ellátásában, valamint a műtéti és sugárterápiás beavatkozások szervezésében is. Kiemelt figyelmet fordít a daganatos betegek fájdalomcsillapítására, illetve a ritka, nehezen diagnosztizálható kórképek kezelésére. A belgyógyászat és az onkológia csaknem minden területén publikált magyar és angol nyelvű szaklapokban. A szakember további életútját, és terveit ebben a cikkben olvashatják.

Borítókép: Kullmann Tamás a Szent Borbála Kórház onkológiai osztályának új osztályvezető főorvosa (Forrás: Facebook/Szent Borbála Kórház)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu