Nem lesz lengyel katonai részvétel Ukrajnában

Ukrajna támogatása logisztikai irányba tolódik

Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után is Kijevnek

– fogalmazott Tusk. Hozzátette: bár katonai egységek kivezénylését nem tervezik, Lengyelország kész felelősséget vállalni az ukrajnai segítségnyújtás logisztikai megszervezéséért, valamint az európai–orosz és az európai–fehérorosz határok védelméért.

A lengyel vezető arról is beszélt, hogy pozitívan értékelte Carney és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi tárgyalásait, amelyekre a hétvégén került sor.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Lengyelország és Kanada együttműködik az atomenergia és a megújuló energiaforrások felhasználásának területén is, és a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is egyeztettek.