Lengyelország nem fog katonákat küldeni Ukrajnába a háború befejezése utáni békemisszió részeként – jelentette ki Donald Tusk hétfőn, amikor Mark Carney kanadai miniszterelnök társaságában állt a nyilvánosság elé Varsóban. A lengyel kormányfő ezzel hivatalosan is kizárta azokat a korábbi találgatásokat, amelyek szerint Varsó esetleg aktív katonai szerepet vállalna a háború lezárása után.
Nem lesz lengyel katonai részvétel Ukrajnában
Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban tartott közös sajtóértekezletet Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. A találkozón világossá tette: Ukrajna területére nem küldenek lengyel katonákat a háború befejezése után sem, békemisszió keretében sem.
Ukrajna támogatása logisztikai irányba tolódik
Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után is Kijevnek
– fogalmazott Tusk. Hozzátette: bár katonai egységek kivezénylését nem tervezik, Lengyelország kész felelősséget vállalni az ukrajnai segítségnyújtás logisztikai megszervezéséért, valamint az európai–orosz és az európai–fehérorosz határok védelméért.
A lengyel vezető arról is beszélt, hogy pozitívan értékelte Carney és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi tárgyalásait, amelyekre a hétvégén került sor.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Lengyelország és Kanada együttműködik az atomenergia és a megújuló energiaforrások felhasználásának területén is, és a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is egyeztettek.
Kanadai gépeket vásárol a lengyel állam
Tusk jelezte: a LOT állami légitársaság 40 darab kanadai gyártmányú Airbus A220 típusú személyszállító repülőgépet vásárol, amelyek leszállítása 2027-ben kezdődik meg.
A varsói látogatás alkalmával David J. McGuinty kanadai védelmi miniszter is találkozott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel és nemzetvédelmi miniszterrel.
Korábbi bejelentések szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében rendezendő nemzetközi fegyveripari vásárnak.
