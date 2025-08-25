orosz-ukrán háborúLengyelországukrajna támogatás

Nem lesz lengyel katonai részvétel Ukrajnában

Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban tartott közös sajtóértekezletet Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. A találkozón világossá tette: Ukrajna területére nem küldenek lengyel katonákat a háború befejezése után sem, békemisszió keretében sem.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 25. 18:31
Donald Tusk lengyel kormányfő
Donald Tusk lengyel kormányfő Forrás: AFP
Lengyelország nem fog katonákat küldeni Ukrajnába a háború befejezése utáni békemisszió részeként – jelentette ki Donald Tusk hétfőn, amikor Mark Carney kanadai miniszterelnök társaságában állt a nyilvánosság elé Varsóban. A lengyel kormányfő ezzel hivatalosan is kizárta azokat a korábbi találgatásokat, amelyek szerint Varsó esetleg aktív katonai szerepet vállalna a háború lezárása után.

Donald Tusk szerint Ukrajna támogatása fontos, de lengyel katonák nem vesznek részt a békemisszióban, csak háttérsegítséget adnak.
Fotó: AFP

Ukrajna támogatása logisztikai irányba tolódik

Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után is Kijevnek

– fogalmazott Tusk. Hozzátette: bár katonai egységek kivezénylését nem tervezik, Lengyelország kész felelősséget vállalni az ukrajnai segítségnyújtás logisztikai megszervezéséért, valamint az európai–orosz és az európai–fehérorosz határok védelméért.

A lengyel vezető arról is beszélt, hogy pozitívan értékelte Carney és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi tárgyalásait, amelyekre a hétvégén került sor.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Lengyelország és Kanada együttműködik az atomenergia és a megújuló energiaforrások felhasználásának területén is, és a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is egyeztettek.

Kanadai gépeket vásárol a lengyel állam

Tusk jelezte: a LOT állami légitársaság 40 darab kanadai gyártmányú Airbus A220 típusú személyszállító repülőgépet vásárol, amelyek leszállítása 2027-ben kezdődik meg.

A varsói látogatás alkalmával David J. McGuinty kanadai védelmi miniszter is találkozott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel és nemzetvédelmi miniszterrel. 

Korábbi bejelentések szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében rendezendő nemzetközi fegyveripari vásárnak.

Borítókép: Donald Tusk lengyel kormányfő (Fotó: AFP)

Magyarországnak igaza van: Ukrajna nem csatlakozhat az EU-hoz

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

