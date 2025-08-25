fellépéskülföldinyomásgyakorlásszuverenitásfelmérés

Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben

Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn az MTI-vel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült nemzetközi közvélemény-kutatás eredményét ismertetve.

2025. 08. 25.
EU-zászlók és az európai országok zászlói az Európai Tanács épületében Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
Mint írták, a kutatóintézet a nemzetközi közvélemény-kutatásban huszonhét európai országban térképezte fel a választópolgárok hozzáállását a külföldi államok befolyásával és a választásokba való beavatkozási kísérletekkel, az idegen államok érdekeit szolgáló pártokkal és a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekkel kapcsolatban, írja az MTI.

Hozzátették: a USAID-botrány kirobbanását követően készült közvélemény-kutatás „rávilágít, hogy az európai közvélemény – és különösen a magyarok – egyértelműen érzékelik a külföldi befolyásolás veszélyét”.

„Az európaiak nem pusztán általánosságban érzékelik bizonyos országok befolyásolási szándékát, hanem a választásokkal összefüggő konkrét beavatkozási kísérleteket is tapasztalnak. A felmérés szerint csaknem kétharmaduk (62 százalék) gondolja úgy, hogy az előző öt évben történt külföldi beavatkozási kísérlet hazája választási folyamataiba” – írták.

Kiemelték: a kutatási adatok alapján ráadásul az is kijelenthető, hogy az európai lakosság szerint egyes pártok a politikájukat a nemzeti érdekek képviselete helyett külföldi érdekeknek rendelik alá.

Egyértelműen kiderült az is, hogy a pártoknál és politikusoknál is jelentősen kisebb a közbizalom az idegen államok által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekben, amelyek Európa-szerte hevesen tiltakoznak a tevékenységük és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtését célzó jogi környezet kialakítása ellen – tették hozzá.

Megjegyezték: „a külföldi befolyás jelenlétét és érzékelését megerősítő adatok fényében nem meglepő, hogy összességében az európaiak 87 százaléka tartja fontosnak, hogy az állam szigorúbban lépjen fel a külföldi beavatkozással szemben”.

„A kérdésben Magyarországon is szinte teljes a társadalmi konszenzus, ugyanis az emberek 80 százaléka vár határozottabb fellépést. Az európaiak a voksolás tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ennek megfelelően 90 százalék szerint mindent meg kell tenni az ellen, hogy a választásokat külföldi erők befolyásolják” – írták. Hozzátették: négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben. Ezt várja az emberek többsége kivétel nélkül minden vizsgált országban – emelték ki.

Borítókép: EU-zászlók és az európai országok zászlói az Európai Tanács épületében (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

