Letartóztatták a kéthetes csecsemő feltételezett gyilkosát, rácsok mögött a fiatal édesanya + videó

Letartóztatták az édesanyát, aki megölhette kéthetes gyermekét – közölte honlapján a rendőrség.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt.

A gyermek keresését a rendőrök a kutató-mentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban

Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét.

Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók.

A rendőrök őrizetbevételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték.