Forró víz ömlött egy tíz hónapos csecsemőre + videó

Magára rántotta a forró vízzel teli felmosóvödröt egy tíz hónapos kisfiú Ócsán. A gyerekhez mentőhelikopter is érkezett, mert első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett – írja a Metropol.

A lap szerint a gyermekre az édesanyja vigyázott, aki nem tudta megakadályozni a gyerek hirtelen mozdulatát. Végül a szomszéd sietett a rémült nő segítségére, ő beszélt a sokkoló esetről a Tv2 hírműsorának, a Tényeknek. Azonnal hideg vízzel kezdték locsolni a kisfiú testét, és mentőt hívtak, a fiú egy égési centrumba került.

Amint felvettem a telefont, hallottam, hogy baj van. Amikor idejöttem, akkor már le volt vetkőztetve a kicsi, már csak pelus volt rajta. Mondtam, hogy rögtön hideg víz, aztán beletette a kis kádba, és azzal locsolgatta, de szegény nagyon sírt, szerintem sokkos állapothoz közel volt a pici

– mondta a segítségre siető szomszéd, aki a helyszínre érkező mentőknek is segített elmagyarázni a kisfiú sérüléseit.