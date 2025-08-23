csecsemőÓcsaédesanyakórházmentő

Forró víz ömlött egy tíz hónapos csecsemőre + videó

A kisgyerek első- és másodfokú égési sérüléseket is szenvedett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 14:19
Illusztráció MTI/Katona Tibor
Magára rántotta a forró vízzel teli felmosóvödröt egy tíz hónapos kisfiú Ócsán. A gyerekhez mentőhelikopter is érkezett, mert első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett – írja a Metropol.

A lap szerint a gyermekre az édesanyja vigyázott, aki nem tudta megakadályozni a gyerek hirtelen mozdulatát. Végül a szomszéd sietett a rémült nő segítségére, ő beszélt a sokkoló esetről a Tv2 hírműsorának, a Tényeknek. Azonnal hideg vízzel kezdték locsolni a kisfiú testét, és mentőt hívtak, a fiú egy égési centrumba került.

Amint felvettem a telefont, hallottam, hogy baj van. Amikor idejöttem, akkor már le volt vetkőztetve a kicsi, már csak pelus volt rajta. Mondtam, hogy rögtön hideg víz, aztán beletette a kis kádba, és azzal locsolgatta, de szegény nagyon sírt, szerintem sokkos állapothoz közel volt a pici

– mondta a segítségre siető szomszéd, aki a helyszínre érkező mentőknek is segített elmagyarázni a kisfiú sérüléseit.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

